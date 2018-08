André Gomes, ex-Barcelona, é o novo reforço do Everton

Em seu último dia de transferências pelo mercado europeu, os times ingleses tem dado o que falar - tanto nas cifras, quanto nos nomes para reforçar seus times. Dentre tantos times milionários e considerados grandes no mercado, o Everton, time tradicional na Inglaterra e com títulos de Premier league no passado, está fazendo suas contratações por pacote.

Após concretizar as transações do jovem zagueiro colombiano Yerry Mina e do atacante brasileiro Bernard, foi a vez do português André Gomes ser o novo alvo do técnico Marco Silva.

O jogador de 25 anos chega por empréstimo de um ano, com opção de compra após o fim de contrato e vai custar dois milhões de euros aos cofres do time azul de Liverpool. Mesmo sem ter um bom desempenho, o atleta foi um escolhido do treinador dos Toffees para a temporada que está para começar, por conta do seu estilo de jogo, que poderá se encaixar com a filosofia que o comandante compatriota costuma adotar nos times em que treina.

Embora não tenha brilhado na campanha vencedora do Barcelona no Campeonato Espanhol, o André Gomes ainda é considerado um jovem com talento em potencial.

O meia começou sua jornada no FC Porto, nas categorias de base, passando pelo Pasteleira e Boavista até chegar ao Benfica, onde subius aos profissionais e foi apresentado para o futebol europeu, protagonizando bons jogos, o que acabou despertando o interesse do Valencia, da Espanha, na época, que o contratou.

Como uma das grandes promessas do futebol português, André foi convocado para a campanha vitoriosa da Eurocopa 2016. Logo após a competição, foi contratado pelo Barcelona, onde fez 78 jogos mas não agradou os torcedores, que o criticavam a cada aparição do atleta em campo. Será um novo começo para o meia.