Com gol de campeão mundial, Chelsea vence Huddersfield no Campeonato Inglês

O Chelsea estreou na Premier League neste sábado (11), contra o Hudersfield. Os The Terriers receberam os The Blues no Estádio John Smith's e perderam de 3 a 0. Kanté, Jorginho e Pedro marcaram os gols do Chelsea.

O primeiro tempo começou sem chances claras para ambas equipes. Tanto é que a primeira finalização foi apenas aos 20 minutos, do atacante Pritchard, mas Kepa defendeu o chute. Seis minutos depois, Mounie finalizou com o pé direito, de fora da área e assustou o goleiro do Chelsea.

Mas, quem abriu o placar foi os The Blues, aos 33 minutos minutos. Após jogada de Willian na linha de fundo, o meia brasileiro cruzou para a área e o volante Kanté chutou no ângulo para marcar o gol. Dez minutos depois, o lateral-esquerdo Marcos Alonso sofreu falta dentro da área. Com isso, o volante Jorginho bateu, converteu o pênalti e ampliou o placar para o Chelsea.

(Foto: Divulgação/Chelsea)

Na segunda etapa, o Chelsea começou pressionando e quase marcou o terceiro aos doze minutos, em dois lances distintos. Primeiramente, com um cabeceio do zagueiro Rüdiger e depois uma finalização que acertou a trave, de Marcos Alonso. Já o Huddersfield teve muita dificuldade para criar jogadas ofensivas e ainda tomou o terceiro gol, aos 35 minutos da etapa final. Eden Hazard deu assistência para o atacante Pedro garantir a vitória dos The Blues na estreia do Campeonato Inglês.

O próximo confronto do Chelsea será o clássico contra o Arsenal, que será disputado no próximo sábado (11), no Stamford Bridge. Já o Huddersfield enfrentará o Manchester City, fora de casa, no domingo (12).