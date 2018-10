Autores dos gols do City, Sterling e Bernardo Silva exaltam a vitória e desempenho dos jogadores

Reponsáveis pela vitória do Manchester City contra o Arsenal, fora de casa, pelo placar de 2 a 0, os atacantes Bernardo Silva e Sterling falaram sobre o desempenho dos jogadores na partida válida pela primeira rodada da Premier league. Os atletas começaram como titulares e atormentaram o setor defensivo dos gunners, que tiveram trabalho para neutralizar o ataque dos citizens.

Sobre o confronto, o camisa dez da Inglaterra na última Copa do Mundo, falou sobre a dedicação dos jogadores na partida, sem se preocupar com os resultados dos adversários, voltando a atenção apenas para o time do técnico Unai Emery. Um dos preteridos para sair do time, após a contratação do atacante Riyad Mahrez, o jogador foi mantido pelo técnico Guardiola, e aproveitou a oportunidade para fazer um dos gols da partida.

"Primeiro jogo da temporada e queríamos começar bem e estou feliz em contribuir. Nós só temos que nos concentrar em nós mesmos. Nós jogamos um grande jogo hoje, só precisamos tirá-los do caminho um por um, não se preocupar com (outros) resultados. Primeiramente, temos que nos concentrar em nossos três pontos", disse o atacante.

Outro que teve uma chance no time titular, fazendo outra função em campo, jogando mais recuado e pelo meio-campo, o atacante português Bernardo Silva foi outro que aproveitou a chance cedida pelo treinador e fez o último gol, recebendo passe do lateral-esquerdo Mendy na entrada da área e batendo forte, de canhota, no ângulo direito do goleiro Peter Cech. O luso ponderou a importância de ir bem na primeira partida da competição e enfatizou que o time precisa da seriededade que foi dada na temporada passada, quando conquistaram a Premier league.

"Começar bem é sempre importante, por isso estamos muito felizes. Foi um jogo fantástico para nós, então agora temos de continuar. Queríamos ser profissionais, para sermos sérios como na época passada e conseguimos. duas vezes, não cedemos, defendemos muito bem e fomos uma equipe compacta", afirmou o português.

Na próxima rodada o Manchester City enfrenta o Huddersfield, no Etihad stadium, casa dos citizens, às 09h30 horário de Brasília.