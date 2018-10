Artilheiro do Tottenham, Harry Kane comemora quebra de tabu e vitória sobre Fulham

Na vitória sobre o Fulham, pelo placar de 3 a 1, em Wembley, o Tottenham consseguiu manter seu bom início de temporada, com duas vitórias na Premier league. O detalhe da partida não está apenas no marcador mas sim nos autores dos gols. Trippier, Lucas e Harry Kane, tem histórias distintas no futebol. O lateral-direito fez um boa campanha na Copa do mundo e foi bem avaliado pelos críticos e promete seguir como titular absoluto da seleção britânica.

Já o brasileiro vinha de más apresentações e desacreditado, chegando até ser esquecido pelos técnicos que passaram pela seleção brasileira. Com a chegada do francês campeão do mundo, Mbappé, o atacante se viu com menos chance e foi para a Inglaterra para tentar um recomeço na carreira. E o atacante, apelidado de ‘hurricane’, camisa dez dos spurs, e tratado como um dos maiores atacantes do mundo, atualmente, tem um episódio curioso com o mês de agosto.

Reza a lenda que o striker não conseguia marcar um gol sequer durante os 30 dias do mês. Porém, tratou de acabar com qualquer tipo de maldição, fechando a conta na partida, fazendo o terceiro gol. Sobre a vitória, Kane comemorou os três pontos e falou sobre o desempenho da equipe.

"É bom pontuar. É uma grande vitória para nós. Eu acho que jogamos muito bem e criamos muitas chances. Mas creditamos ao Fulham e só depois de 60 minutos começamos a levá-lo para áreas mais perigosas". eu tive algumas chances e gostaria de ter feito melhor, mas eu estava lá para marcar o terceiro", disse o jogador.

Sobre a maldição, o atleta disse que agora a cobrança pode ser menor e que, talvez, poderima até acontecer o feito, nada incomum para o jogador, de marcar três gols em uma partida. De acordo com o Kane, os torcedores possam esquecer sobre o mito que atormentava o atacante e os fãs do Tottenham.

"Eu posso colocar isso no fundo da minha mente agora. Muitas pessoas falaram sobre isso. Sempre pareceu acontecer em agosto para mim. Eu provavelmente poderia ter um hat-trick hoje, em outro dia. Parecia que seria um daqueles dias para mim, mas esse é o jogo de um atacante. Eu tive algumas chances e gostaria de ter feito melhor, mas eu estava lá para marcar o terceiro", finalizou o Harry Kane.

O Tottenham agora se prepara para ir até o Old Trafford, enfrentar o Manchester United, no dia 27, e os torcedores dos spurs esperando mais um gol, pelo menos, do camisa dez para decretar o fim dessa lenda que assombra o atacante inglês.