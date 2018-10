Carvajal e Bale marcam, Real Madrid supera Getafe e estreia com vitória na La Liga

PARTIDA VÁLIDA PELA PRIMEIRA RODADA DA LA LIGA, DISPUTADA NO SANTIAGO BERNABÉU.

O Real Madrid venceu por 2 a 0 o Getafe, no Santiago Bernabéu, na partida de estreia da La Liga. Com gols de Bale e Carvajal, os Merengues se saíram bem em seu primeiro jogo sem Cristiano Ronaldo no campeonato espanhol.

A partida começou com Bale levando perigo ao gol do Getafe. O galês recebeu lançamento na direção da área, o atacante dominou e bateu colocado, mas o juiz já havia assinalado impedimento no lance.

Em mais um lance do camisa 11, o Real Madrid quase abriu o placar. Marcelo saiu bem na lateral esquerda e cruzou na área, Bale antecipou o zagueiro e cabeceou no travessão.

Apesar de Bale ser o jogador que mais levou perigo ao adversário, foi Carvajal quem abriu o placar no Santiago Bernabéu. Asensio cruzou na área, o arqueiro Soria tirou mal e Carvajal deu de cabeça para encobrir o goleiro.

Um dos destaques no primeiro tempo – e uma das esperanças para suprir a saída de Cristiano Ronaldo – Bale precisou de cinco minutos da segunda etapa para marcar o seu gol. Asensio apertou a saída de bola do Getafe e a roubou, após chegar na linha de fundo o camisa 20 cruzou rasteira na área, Bale se posicionou bem e bateu no canto para aumentar o placar.

Com um amplo domínio da partida, o Real Madrid não deixou o Getafe respirar. Com 10 finalizações a gol, o ataque parece não sentir tanta falta do astro Cristiano Ronaldo.

O Real Madrid volta à campo no próximo domingo (26) para enfrentar o Girona, às 17h15. Já o Getafe joga na sexta-feira (24), contra o Eibar, às 15h15.