Mesmo com vitória, Klopp não vê atuação do Liverpool como a ideal para temporada

Engatando a segunda vitória consecutiva na Premier League, o Liverpool bateu nesta segunda-feira (20) o Crystal Palace fora de casa. Após o confronto, o técnico dos Reds , Jurgen Klopp falou com a imprensa presente no estádio Selhurst Park.

+ Liverpool bate Crystal Palace fora de casa e mantém 100% de aproveitamento na Premier League

O comandante do Liverpool falou com a emissora Sky Sports e elogiou o Crystal Palace, que incomodou os Reds em diversas oportunidades durante os 90 minutos, mas com o zagueiro Virgil van Dijk se destacando e impedindo que as jogadas fossem finalizadas.

"Eles têm um sistema de jogo incômodo, com jogadores muito bons. São uma equipe que apresentam um futebol muito bom e com propostas claras durante o jogo. O Palace tentou nos causar problemas com bolas longas e cruzadas. Eu não conheço muitos defensores no mundo que lideram tão bem com Benteke quanto van Dijk está noite", falou Klopp sobre a atuação do zagueiro holandês que foi nomeado como o melhor atleta dentro de campo.

Falando sobre a partida, Klopp se mostrou feliz com o resultado, mas nem tanto com a performance do Liverpool, que sofreu durante o primeiro tempo e por pouco não ficou atrás do placar.

"Nós podemos apresentar um melhor futebol. Foi um primeiro tempo muito intenso e não foi fácil tomar as decisões certas. Eles tiveram seus momentos. Eu sei que podemos jogar muito melhor do que jogamos esta noite, mas estou muito tranquilo e feliz com o resultado e o desempenho da equipe", pontuou.

Dividindo a liderança com o Manchester City, onde o saldo de gols põe os Citzens em vantagem, o técnico alemão foi perguntado sobre a corrida pelo título da Premier League e se o Liverpool chega para fazer frente contra o atual campeão inglês.

"É muito cedo para dizer. Não posso me importar com isso por enquanto. Nós não estamos em uma corrida pela Premier League contra uma só equipe. Essa noite nós não fomos 100% na primeira etapa em que poderíamos ter marcado. Você precisa jogar e ser uma verdadeira ameaça, jogar feio, fazer todo o tipo de coisa para vencer. Nosso objetivo é ser um adversário difícil. É muito fácil dizer qualquer coisa após duas partidas. Vocês podem discutir isso o quanto quiserem, mas deixem esse assunto conosco", finalizou.