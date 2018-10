Liverpool bate Crystal Palace fora de casa e mantém 100% de aproveitamento na Premier League

Com persistência, o Liverpool bateu o Crystal Palace no Selhurst Park, em Londres, pela segunda rodada da Premier League na tarde desta segunda-feira (20). James Milner, cobrando pênalti no fim do primeiro tempo, e Mané, em um contra-ataque fulminante no final do jogo, marcaram os gola da vitória por 2 a 0.

Mohamed Salah teve a primeira grande chance do duelo, em jogada magistral de Naby Keita. O camisa 8 saiu jogando bem, driblando a marcação, e descolou lançamento na medida para o egípcio, que dominou, mas na hora de encobrir o goleiro pegou mal e mandou para fora.

A resposta do time londrino veio com Townsend. Keita saiu jogando mal, Benteke roubou a bola e tocou no camisa 10, que acertou um lindo chute de perna canhota no travessão do brasileiro Alisson. No rebote Zaha acertou arremate em van Dijk.

No último lance da etapa inicial, Michael Oliver assinalou pênalti para o Liverpool. Salah dominou na área e recebeu um trança pé de Sakho, ex-zagueiro dos reds. Na cobrança, James Milner deslocou Hennessey e abriu o placar no Selhurst Park.

Com três minutos do segundo tempo, um contra-ataque fulminante do time de Klopp quase jogou um banho de água fria nos donos da casa. Robertson arrancou pela esquerda e cruzou para Salah. O camisa 11 dribou o goleiro, mas acabou perdendo o ângulo, então rolou para Keita, que veio de trás, porém o camisa 8 finalizou pela linha de fundo.

Os Eagles responderam à altura. Zaha fez excepcional jogando, se livrando de três marcadores, e sofreu falta na entrada da área. Milivojevic cobrou com perfeição, mas parou na grande defesa do brasileiro Alisson.

Quando tudo caminhava para o segundo gol dos Reds, Wan-Bissaka forçou sua própria expulsão para evitar o acontecimento. Salah avançou do círculo central até a meia-lua da grande área, onde foi derrubado pelo lateral. Sendo último homem, o camisa 29 acabou punido com cartão vermelho direto. O próprio egípcio cobrou a falta, mas acertou a barreira.

No finalzinho, ainda deu tempo para Mané ampliar. Em contragolpe perfeito puxado por Salah, Mané driblou van Aanholt, o goleiro Hennessey, e entrou com bola e tudo para selar a vitória dos visitantes.

Com a vitória, os Reds chegam ao segundo lugar da competição e permanecem no grupo dos times com 100% de aproveitamento. Os londrinos ficam no meio da tabela com três pontos somados apenas.

O Crystal Palace tem novo desafio no próximo domingo (26), quando visita o Watford no Vicarage Road, às 9h30. O Liverpool joga no sábado (25). Em Anfield, o time da cidade dos Beatles recebe o embalado Brighton.