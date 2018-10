Assediado por gigantes europeus, Pjanic renova com Juventus até 2023

Após uma boa campanha com a camisa da Juventus e sendo um dos principais jogadores da equipe, o meia bósnio Miralem Pjanic teve seu vínculo prorrogado até 2023 pela Vecchia Signora nessa terça-feira (21), afastando qualquer indicio de transferência para rivais europeus.

Com a chegada de Cristiano Ronaldo no plantel da equipe, alguns jogadores foram listados para lista de transferências, devido aos altos valores contidos na folha salarial do clube com a chegada do astro português. Porém, mesmo sendo especulado em equipes como Barcelona e Manchester City, o jogador comentou em entrevista que estava feliz com seu desempenho na equipe, o que fez afastar os rumores de uma possível troca de clube.

Desde que trocou a Roma em 2016 para atuar em Turim, o experiente meio-campista de 28 anos se tornou uma peça fundamental no esquema tático imposto pelo técnico da equipe Massimiliano Allegri. Além disso, foi um dos principais nomes no vice-campeonato da Champions League na temporada 2016-17, onde a equipe italiana acabou perdendo para o Real Madrid em Cardiff, no País de Gales.

Atuando com a camisa dos bianconeri, Pjanic lidera estatísticas da Juventus nas últimas duas temporadas da Serie A em termos de chances criadas (120) e assistências (17). Outro fator que chama atenção, é que o bósnio foi único meio-campista do Campeonato Italiano com pelo menos cinco gols e cinco assistências. Entre 2013 e 2016, foi eleito o batedor de faltas com o melhor aproveitamento da Europa.

Tendo conquistado dois scudetti e dois troféus da Coppa Italia, o meia terá mais cinco anos para desenvolver seu bom futebol em campo defendendo as cores da Juventus, podendo ultrapassar nessa temporada a marca de 100 partidas jogadas com a equipe de Turim.