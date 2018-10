Com virada no fim, Napoli vence Milan e mantém 100% na Serie A

Com uma virada emocionante, o Napoli bateu o Milan nesse sábado (25) por 3 a 2, pela segunda rodada da Serie A com gols de Zielinski (2) e Mertens. Bonaventura e Calabria marcaram para o Diavolo.

A primeira etapa foi movimentada e logo com 15 minutos, os visitantes abriram o marcador após bela jogada de Suso que terminou num lindo chute de Bonaventura sem chances para Ospina.

O Napoli não teve dúvidas e partiu para cima do Milan, mas encontrava dificuldades de penetrar a defesa do adversário. O empate quase saiu em chute de Callejón na entrada da área, mas que se direcionou para fora.

Nas poucas vezes que ia ao ataque, o Diavolo era perigoso, principalmente em lances de Suso e Bonaventura, o último quase marcou o segundo em jogada individual, mas mandou ao lado.

No segundo tempo, o jogo esquentou de vez quando os visitantes aumentaram o marcador em outra bela ação ofensiva que terminou na assistência de Suso para Calabria que chutou no cantinho. Nesse momento, o Napoli parecia abalado com a vantagem rossonera e até a atmosfera no estádio, que geralmente é muito quente, ficou diferente.

Porém, num erro de saída de bola do Milan, Biglia perdeu a posse e a bola ficou com Hysaj, o lateral tocou para Zielinski que chutou no cantinho pra recolocar o Napoli no jogo. A partir daí, a pressão foi imensa e o empate quase aconteceu em outro chute do meia polonês.

O gol do empate veio num rebote de escanteio, onde a defesa do Milan afastou mal e Zielinski chutou de primeira para empatar. A virada veio já no fim com Mertens que aproveitou cruzamento rasteiro e livre na pequena área, deu números finais ao jogão.