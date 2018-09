Espanha vira contra Inglaterra em Wembley e estreia com pé direito na Liga das Nações

A Espanha mostrou ter superado a decepcionante campanha na Copa do Mundo da Rússia e iniciou o ciclo para o Mundial de 2022 com o pé direito. Na estreia da Liga das Nações e de seu novo técnico, Luis Enrique, os espanhóis bateram a Inglaterra, em Wembley, pelo placar de 2 a 1, de virada. Rashford abriu o marcador no duelo, enquanto Saúl e Rodrigo garantiram a vitória e liderança da Fúria no Grupo 4 do novo torneio da UEFA.

A partida reuniu seleções em momentos distintos, tendo como base os desempenhos na Copa do Mundo da Rússia. Os inventores do futebol tiveram campanha histórica e surpreendente, chegando às semifinais, quando foram batidos pela Croácia, vice-campeã do torneio. Por outro lado, com atuações abaixo do esperado, os espanhóis chegaram apenas até as oitavas de final, sendo eliminados pelos donos da casa, nos pênaltis.

Como se esperar de um duelo entre tradicionais seleções do futebol, Inglaterra e Espanha fizeram um duelo eletrizante, especialmente na primeira etapa. Em 12 minutos de jogo, o placar já havia sido alterado em duas oportunidades. Primeiro, Rashford aproveitou belo passe de Luke Shaw e apenas tirou do goleiro De Gea, aos 10 minutos. Apenas dois minutos depois, a Espanha tratou de conter a empolgação dos ingleses e empatou a partida, com tento de Saul, após boa jogada de Rodrigo, atacante espanhol com raízes brasileiras.

Aliás, Rodrigo foi um dos poucos pontos positivos da Espanha na Rússia, e novamente demonstrou o porquê de ter recebido a camisa 9 e iniciado o ciclo de sua seleção para o próximo Mundial entre os titulares. Aos 31 minutos, o atacante aproveitou cobrança de falta na primeira trave, surpreendeu a zaga inglesa e escorou para as redes, deixando sua equipe em vantagem no placar.

No panorama da primeira etapa, a Inglaterra tentou mais o jogo, e a Espanha apostou na eficiência para sair com a vantagem, que se manteria na segunda etapa. Nela, a partida caiu de intensidade, e um desagradável lance foi um dos destaques. Logo aos dois minutos, Luke Shaw levou a pior em disputa pelo alto com Carvajal e teve de sair de campo em maca, auxiliado por aparelhos respiratórios, aplaudido pelos torcedores presentes em Wembley.

Em campo, a Inglaterra foi atrás do empate nos minutos finais do jogo, quando De Gea chamou a responsabilidade para si. Aos 35 minutos, Rashford recebeu em boas condições após bom passe de Kane e chutou forte para fazer seu segundo gol na partida, mas o goleiro espanhol defendeu. Por conta de lesão de Shaw, o árbitro da partida deu nove minutos de acréscimo. Nesse tempo, a maior polêmica do jogo: De Gea saiu para segurar a bola, mas soltou a mesma na queda e a bola sobrou nos pés de Welbeck, que empurrou para as redes. Inicialmente, o gol foi validado, porém, o juiz voltou atrás na decisão e anulou a jogada, sendo contestado pelos torcedores da casa.

Sendo assim, o duelo se encerrou com vitória da Espanha no placar de 2 a 0. A Liga das Nações continua. Na próxima terça-feira (11), os espanhóis recebem a Croácia, equipe restante no triangular do Grupo 4 da competição. Enquanto isso, a Inglaterra fica de stand by, tendo compromisso no torneio somente no próximo mês, também diante da Croácia.