Lyon surpreende Manchester City em casa e conquista liderança temporária do Grupo F da Champions

INCIDENCIAS : Partida válida pela primeira rodada do grupo F para a fase de grupos da Champions League. Na cidade de Manchester na Inglaterra, no estádio Etihad Stadium.

Na tarde desta quarta feira (19), Manchester City recebeu o Lyon no Etihad Stadium para o confronto da primeira rodada do Grupo F da Champions League. Em com confronto onde o time inglês foi surpreendido pelo time visitante, acaba perdendo em casa deixando o Lyon temporariamente na liderança do grupo F.

No primeiro tempo, o Lyon adotou o método de adiantar a marcação para que o City tivesse sua saída de bola atrapalhada. Com isso nos primeiros minutos, o time inglês estava tendo muitas dificuldades de assinar os seus jogadores importantes do meio para frente.

Mesmo com o time inglês mantendo a posse de bola, durante o primeiro tempo, o mandante se pareceu muito desconcentrado na partida. Por causa de um erro na marcação do defensor Delph, o primeiro gol da partida acontece. O Cornet, que vinha criando as chegadas mais perigosas ao ataque para o Lyon, abriu o marcador para o time francês.

Aproveitando a falha da defesa, com uma assistência de Fekir, o atacante converte uma finalização com seu pé esquerdo sem defesa para o goleiro brasileiro Ederson. Após ter levado o primeiro gol, o City começou a investir em algumas jogadas de ataque, até conseguiu levar perigo duas vezes com Sterling e Gabriel Jesus. Mas nenhuma finalização saiu corretamente.

Até que no final da primeira parcial, o Lyon novamente com uma falha defensiva consegue chegar ao seu segundo gol. Agora foi a vez do Fekir de deixar o seu gol na partida. Com um chute de fora da área, o jogador do time francês quebrou o goleiro Ederson e tirou qualquer chance de defesa. Deixando o time visitante com uma vantagem muito confortável na partida.

Com o início do segundo tempo, o City buscava uma reação na partida para pelo menos ir em busca do empate. Com esse resultado desfavorável diate de sua torcida, sua posse de bola passada dos 60% e não consegui passar pelo bom sistema defensivo criado pelo Lyon para segurar o resultado.

Com a entrada de Sané e Aguerro no jogo, o time mandante conseguiu chegar mais ao ataque. Com isso, o gol do City saiu nos pés de Bernardo Silva. Com assistência do alemão Sané, o português finalizou com o seu pés esquerdo no canto direito do gol e diminuiu o placar.

Mesmo após o gol, o time de Manchester não estava em um bom dia pois seus jogadores não conseguiam finalizar corretamente. O Lyon que tima um desafio muito grande pela frente enfrentando o atual campeão inglês, fez o seu papel e conseguiu pontos importantes fora de casa.

O Lyon mostrou que o favoritismo não quer dizer nada em um jogo de Champions League. O time francês entra em campo novamente pela competição no dia dois de outubro, jogando diante de sua torcida, na terça feira contra o Shakhtar Donestsk em casa as 16h (horário de Brasília). Já o City enfrentará também no dia dois de outubro o Hoffenheim na Alemanha as 13:55 (horário de Brasília).