Simeone destaca evolução do Atlético de Madrid na La Liga

Neste sábado (29), ocorreu o clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid pela La Liga no Santiago Bernabeu. Após a partida ter terminado empata em zero a zero, o técnico Simeone na coletiva de impressa falou sobre o desempenho de sua equipe na partida.

O comandante falou sobre as grandes expectativas postas em cima do dérbi, como sendo o jogo mais esperado da rodada. Acima de tudo elogiou o trabalho feito pela sua equipe falando que sua ideia de jogo foi bem cumprida pela equipe no primeiro tempo, e ressalta a superioridade do Real no segundo tempo de jogo.

"Foi um belo jogo, especialmente no primeiro semestre. Nossa primeiro tempo foi muito bom. Tivemos duas oportunidades muito importantes no primeiro tempo para chegar à frente no placar. No segundo tempo eles melhoraram e nós trabalhamos muito bem para fechar o jogo", disse o treinador.

Tendo um início de temporada complicado onde somente resultados negativos estavam vindo, o Atlético vem tendo uma crescente na competição, mostrando que pode para encostar nos times da parte de cima da tabela. Com o time sendo muito criticado por esses resultados ruins, Simeone achou importante ressaltar que os bons resultados nas últimas rodadas e como o apoio será importante daqui para frente.

"A equipe está jogando muito bem. Eu acho que estamos crescendo. Hoje fizemos um bom primeiro semestre e agora temos que continuar nesta linha", finalizou.