Real Madrid vacila fora de casa e perde para Alavés nos acréscimos pela La Liga

Na tarde deste sábado (6), o Alavés recebeu o Real Madrid para uma partida válida pela oitava rodada da La Liga. Em com jogo onde o time de Madrid teve o total controle da partida, mas ainda assim, sofreu um gol no final do jogo já nos acréscimos e acabou perdendo pontos importantes para encostar na liderança.

Vimos no primeiro tempo como o esperado, o Real saindo mais para a jogo. Logo aos quatro minutos, teve sua primeira chance de gol com Benzema que mandou com chute para fora da área assustando a defesa do time mandante. Sabendo que vivia o melhor momento nesse primeiro tempo, tendo mais oportunidades, o time visitante não conseguia passar do meio de campo pela bos postura defensiva.

Tendo dificuldades na parte de criação de jogadas ofensivas, os donos da casa não conseguia ativar a criação de seus jogadores pela superioridade de postura dos jogadores adversários na partida. Tendo apenas uma chegada de real perigo aos 12 minutos de partida com o Ximo Navarro, que teve sua finalização bloqueada e a bola foi para fora da área, o time mandante sofreu para incomodar o gol defendido pelo Courtois.

Já no segundo tempo, o ainda mantinha sua superioridade mas aos pouco os Albiazules foi acordando para o jogo. Começou a chegar mais vezes ao ataque e obrigar a defesa o time de Madrid a ficar mais atento na marcação. Com duas oportunidades de gol seguidas, o time da casa estava se mostrando perigoso quando a partida ia se encaminhando para o final.

Mesmo com o Real tendo oportunidades com Bale e Mariano que poderiam dar a vitoria para os merengues, nos acréscimos, o Alavés surpreende e abre o marcador. Após um escanteio batido, Manu Garcia aproveita um buraco na defesa do time visitante e sobe mais alto que todos e mando uma cabeçada em cheio para dentro do gol defendido por Courtois.

Com essa derrota, o Real Madrid acumula sua segunda derrota no campeonato e começa a se distanciar do líder Barcelona que ainda joga amanhã contra o Valencia. o Alavés tem o compromisso de jogar na próxima rodada contra o Celta na sexta-feira (19), às 16h (horário de Brasília). Já o time da capital enfrenta o Levante no sábado (20), às 8h (horário de Brasília).