Lopetegui lamenta sequência ruim do Real Madrid: "Ganha quem marca gols e não por mérito"

Na manhã deste sábado (20), diante de sua torcida no Santiago Bernabéu, o Real Madrid foi derrotado por 2 a 1 pelo Levante e agora se encontra na quinta posição do Campeonato Espanhol. Seu técnico Julen Lopetegui após a partida, esclareceu que sua equipe não foi decisiva em suas jogadas de ataque, e com isso, acabou sofrendo com a quantidade de chances perdidas.

"No futebol ganha quem marca mais gols e não por mérito. Fizemos o que tínhamos de fazer, tendo rematado 34 ou 35 vezes e 14 ou 15 desses remates foram na direção da baliza. Tivemos golos anulados, três bolas aos ferros... Atacamos muito e bem. Os números valem muito pouco, o que vale são os golos. O futebol tem destas coisas", disse o treinador.

O momento complicado vivido pelos merengues na competição vem preocupando a todos, principalmente aos torcedores que já começaram a cobrar melhores resultados dos jogadores e do treinador.

A distância para a liderança só cresce a cada rodada, e até agora, o rendimento do time não se alterou em nada. O técnico diz que no mundo do futebol, nem tudo ocorre da forma esperada que agora mais do que nunca devem ter paciência e acreditar no elenco.

"Analisei o que se passou e a sensação é de tristeza por não termos conseguidos os três pontos. Tivemos muitas ocasiões para ganhar o jogo e de uma forma clara e categórica, mas o futebol é assim e tem de nos devolver aquilo que nos está a tirar. A equipa tinha de reerguer-se e só conseguimos marcar por uma vez. Há que mudar algumas dinâmicas, em termos de eficácia, e ganhar jogos", concluiu.