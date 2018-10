Exame confirma lesão e Messi desfalca Barcelona por três semanas

Na última partida do Barcelona pela La Liga contra o Sevilla, Lionel Messi se lesionou e deixou o gramado da partida. Neste domingo (21) o clube catalão confirmou a lesão do argentino e informou que a expectativa de recuperação do atleta, seja de aproximadamente três semanas.

O argentino fraturou o braço direito e colocará uma tala para imobilizar o membro. A esperança da diretoria espanhola é de que não seja necessária uma cirurgia, até porque, a mesma demonstrou tranquilidade com a lesão do craque, e afirmou que não haverá pressa ou qualquer medida drástica para que o jogador volte à campo rápido.

O Barça terá semanas complicadas sem Messi. Dentre os jogos mais importantes, o argentino perde os dois jogos contra a Internazionale pela Champions e também o clássico contra o Real Madrid. Porém, a expectativa do clube é de que o atleta retorne já contra o Atlético de Madrid.

Mesmo saindo de campo aos 16 ainda da primeira etapa, o craque foi um dos destaques da partida contra o Sevilla. O time catalão venceu por 4 a 2, sendo um do argentino e com direito também a uma assistência. A vitória colocou o Barcelona novamente na liderança do campeonato, mas agora o clube terá de seguir um breve caminho sem o brilho do camisa 10.