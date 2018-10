Em boa fase, técnico Marco Silva exalta Richarlison no Everton: "Tem a cara da Premier League"

Em meio a renovação que passa a Seleção brasileira, dando chances à jogadores mais novos, um atleta em questão vive um momento à parte na carreira. O atacante do Everton, da Inglaterra, Richarlison ganhou destaque tanto na prancheta do técnico Tite quanto do treinador do seu time, Marco Silva que não economizou nos elogios ao brasileiro de 21 anos e falou sobre sua adaptação ao futebol inglês.

“Desde o momento que o vi a jogar no Brasil que percebi que tinha o perfil exato para jogar na Premier League. Isso é algo raro de acontecer, já que por vezes os jogadores brasileiros têm dificuldades em adaptar-se ao futebol inglês. Só que o Richarlison é muito forte e não tem medo de desafios, por isso ele está tendo esse resultado tão bom aqui”, afirmou o português em entrevista concedida à Sky Sports.

Os comentários a respeito do atacante não é novidade alguma vindo de Marco Silva. Foi o treinador que colocou Richarlison no topo da sua lista de contratações para o Everton na atual temporada. Atuando pelo Watford, na temporada passada, o jogador chegou aos Toffees pela bagatela de 45 milhões de libras (cerca de R$ 200 milhões), vestiu a número 30 e parece que está atuando na Premier league há anos.

O capixaba, revelado pelo América-MG para o futebol, fazendo 24 jogos e nove gols, e posteriormente, foi vendido para o Fluminense protagonizando belas atuações nos seus 67 jogos, marcando 19 gols. Com destaque no brasileirão, o Watford comprou o jogador por 12,5 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões) e chegou na Premier league com destaque, já apresentando um futebol vistoso.

Agora, o técnico Marco Silva e Richarlison se preparam para enfrentar o Manchester United, fora de casa, na décima rodada da Premier league. Atualmente, o time está na oitava posição com 15 pontos.