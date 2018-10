Atlético de Madrid  bate Real Sociedad e assume liderança temporária da La Liga

Na tarde deste sábado (27), o Atlético de Madrid recebeu o Real Sociedad em seu estádio Wanda Metropolitano pela 10° rodada do Campeonato Espanhol. Em com um jogo onde existiu uma bela exibição de futebol durante os 90 minutos de partida, apesar de ser disputado, o Atlético conseguiu a melhor, e assim, assumiu a liderança temporariamente da La Liga com 19 pontos.

Durante o primeiro tempo, o time de Madrid veio com a estratégia de se manter no ataque a todo momento. Mostrando sua superioridade durante os primeiros 45 minutos de jogo, o Atlético possuiu a todo momento a maior posse de bola, as jogadas mais perigosas, mas o gol não conseguia sair. A melhor jogada do primeiro tempo aconteceu com o Griezmann.

O camisa 7, recebeu um passe do zagueiro Godín, onde de voleio tentava marcar um belo gol para o time mandante, mas sua finalização acabou indo para fora. O time do Real Sociedad apesar da pressão se manteve bem postado durante o primeiro tempo. Bastante pressionado, o time visitante não conseguia executar muitas jogadas de ataque e chegava pouco ao gol do Atlético. Sua jogada mais perigosa com o Rubén Pardo.

Procurando se soltar no jogo, apesar da pesada marcação do Colchonera, o atacante do Real teve a oportunidade de mandar um belo chute de fora da área, que o goleiro Oblak com o golpe de vista torceu para que a bola fosse para fora, e acabou tendo sorte. E finalmente, após tantas chances criadas, o Atlético chegou ao seu primeiro gol.

O zagueiro Godín, conhecido pela sua habilidade de cabecear dentro da área, estava no lugar certo na hora exata. Em um cruzamento rasteiro feito pelo seu companheiro, o defensor se encontrava livre dentro da área e pode mandar a bola para dentro das redes sem chance de defesa para o goleiro Moyà.

Saindo atrás no marcador, o Erreala precisava mudar seu comportamento para o segundo tempo. Mas nada conseguia diminuir a intensidade do Atlético no jogo. Destinado a conseguir a vitória para chegar a liderança momentânea, o time da casa veio embalado contra o adversário para conseguir de vez um bom resultado.

Com o lateral brasileiro Filipe Luís, o segundo gol dos Rojiblancos na partida acontece. Vindo do banco e entrando no meio do segundo tempo, aos 60 minutos de partida, com uma bela finalização, o brasileiro conseguiu invadir a grande área e com um chute colocado, desmarcou o goleiro da jogada e cravou uma bela finalização no Wanda Metropolitano.

Mantendo sua superioridade, foco e organização, o Atlético consegue uma vitória importante para somar 19 pontos na competição assumindo temporariamente a liderança da La Liga passando Barcelona, com 18 pontos para a vice liderança e deixando o clube catalão pressionado para conseguir um bom resultado no El Clássico.

Na próxima rodada o Atlético de Madrid entra em campo contra o Leganes fora de casa no sábado (03) às 9h (horário de Brasília) para a 11° rodada do Campeonato Espanhol. Já o Real Sociedad tem um compromisso o Sevilla no domingo (4) as 15h30 (horário de Brasília).