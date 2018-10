Julen Lopetegui é demitido do comando do Real Madrid

Apenas 24 horas após o El Clásico foram necessárias para que a diretoria do Real Madrid demitisse o então técnico, o espanhol, Julen Lopetegui. O clube divulgou uma nota oficial em seu site no fim da tarde desta segunda-feira (29), pela qual comunicou o desligamento do treinador da equipe merengue.

"O Conselho de Administração do Real Madrid CF, reunido hoje 29 de outubro de 2018, concordou em rescindir o contrato que vinculou o técnico Julen Lopetegui com o clube" , informou.

Ainda em nota, o clube agradeceu todos os serviços prestados pelo treinador e desejou todo o sucesso para o mesmo, lembrando que Lopetegui recentemente estava à frente da seleção espanhola, e optou por trocar a mesma pelo Real Madrid antes mesmo da Copa do Mundo.

Até encontrar um novo substituto para o cargo, o auxiliar Santiago Solari comandará a equipe Galática a partir desta terça-feira.

Como treinador, Julen não obteve o sucesso esperado com o Real, o time já estava há quatro jogos sem vencer na La Liga, na 9° colocação, além de não fazer uma boa Champions. A atuação desastrosa no El Clásico de ontem contra o Barcelona, foi talvez o ultimado para a diretoria Blanca.

Solari terá apenas um dia para treinar e preparar a equipe para o jogo da Copa Del Rey contra o Melilla, que acontece já nesta quarta-feira (31) às 15h30, horário de Brasília.