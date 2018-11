Atlético de Madrid sai na frente, mas Leganés consegue empate no final pelo Espanhol

Na manhã deste sábado (3), o Leganés recebeu o Atlético de Madrid em seu estádio Butarque em uma partida válida pela 11° rodada da La Liga. Em uma partida onde as equipes atuaram de uma forma bastante equilibrada, a equipe Colchonera saiu na frente no placar, mas no final da partida, o mandante conseguiu arrancar um empate importante contra o vice líder da competição.

No primeiro tempo, o jogo foi bem devagar e travado. A equipe do Atlético teve dificuldade em rodar a bola para que suas jogadas de ataque fossem eficientes. O Lega foi esperto em sua postura defensiva, pois conseguia fechar os espaços subindo as marcações e as linhas de passe surpreendendo o time de Madrid pela eficiência defensiva.

E pensando no jogo da Champions, os Rojiblancos deixaram de escalar alguns jogadores importantes como Diego Costa. Mesmo com um time misto, os jogares eram de ótima qualidade para buscar o resultado mas se encontraram apreensivos pela forma de jogar dos donos da casa, que impedia os de atacar.

O Leganés fez os primeiros 45 minutos de jogo de acordo com sua estratégia. Com a sua marcação bem forte em cima do adversário, fez com que eles se desestabilizassem na hora de chegar ao seu campo de ataque. Seus defensores bem postados faziam com eles tivessem a possibilidade de correr no contra ataque, mas sofriam la na frente por não ter um homem eficiente para dar o último passe ou para fazer uma finalização correta.

No segundo tempo, vimos posturas totalmente diferentes das equipes. O Atlético veio com uma postura completamente ofensiva, que não foi vista durante a primeira etapa. Começou a atacar e achar espaços onde seus companheiros poderiam aproveitar para deixar seus atacantes em reais condições de gol. Griezmann que é o jogador de destaque da equipe na temporada estava bastante sumido, conseguiu entrar para o jogo e começou a distribuir vários passes para gol que é uma de suas grandes características.

E nas horas que o time mais precisa, o seu melhor jogador aparece. Em uma falta batida perto da grande área, aos 69 minutos, o camisa 7 abriu o placar para os visitantes. após grande melhora no jogo desde do início do segundo tempo. Com a falta cometida pelo Pérez no Leganés, uma boa jogada de ataque do Gelson Martins, o defensor não viu outro jeito de parar a jogada a não ser fazendo a falta que acabou resultando no gol do adversário.

Aos 81 minutos, com toda sua garra e determinação, os Pepineros correram atrás do resultado. Com a queda de rendimento do adversário, depois do gol, o Leganés que é conhecido pelos seus adversários de crescer na partida nos seus minutos finais, e foi exatamente isso que aconteceu. Com um cruzamento feito pelo Silva, seu companheiro Carrillo aproveitou a grande chance e botou a bola para dentro sem nenhuma chance de defesa para o goleiro Oblak.

Em uma partida onde as duas equipes tiveram poucas chances claras de gol, no caso do Atlético pela boa defesa postada pelo Leganés em campo, e no caso do time mandante, pela falta de não ter um jogador de grande qualidade e de confiança que puderia finalizar uma boa jogada, a partida acabou terminando no empate. Com esse resultado, os Índios permanecem na segunda colocação da competição e o Legionários ainda na zona de rebaixamento.

Os times entram em campo novamente pela 12° rodada no próximo final de semana. O Leganés tem um compromisso contra o Girona fora de casa no sábado (10), as 17:45 (horário de Brasília). Já o Atlético de Madrid enfrenta o Atlético de Bilbao também no sábado as 15:30 (horário de Brasília).