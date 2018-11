Solari parabeniza equipe do Real por atuação em Vigo: “Foi solidária no ataque e na defesa”

Na tarde deste domingo (11), o Real Madrid enfrentou o Celta de Vigo pela 12ª rodada de La Liga. Jogando como visitante, o time merengue venceu no Balaídos por 4 a 2, e conseguiu embalar sua quarta vitória consecutiva na competição e volta a lutar pelas primeiras posições da tabela.

O técnico Santiago Solari diz que ficou bem satisfeito com o desemprenhe da equipe na partida. Mas declara que sofreu bastante com a baixa de jogadores importantes durante os 90 minutos, como o brasileiro Casemiro e Nacho que tiveram que deixar o jogo machucados.

“A equipa foi solidária no ataque e na defesa. Há que destacar a personalidade da equipa. Já a conhecemos, mas hoje demonstraram-na do minuto 1 ao 90. Foi um jogo muito duro e o Celta jogou no limite dos regulamentos. Casemiro teve que sair por uma pancada, Reguilón com sobrecarga muscular e Nacho com um problema no joelho”, disse o treinador.

Com o momento conturbado vivido pelo clube antes de iniciar seu comando no elenco, Solari se diz bastante orgulhoso com o desempenho dos jogadores nas partidas. Ainda diz que sem o desempenho e determinação dos atletas, essa sequência de quarto vitórias seguidas não seria possível.

“O mérito é dos jogadores, que hoje realizaram um grande jogo e ultrapassaram muitas contrariedades. O clube tem de fazer o melhor para o Real Madrid e o resto não importa. Hoje fizemos bem a pressão alta e roubamos muitas bolas no campo adversário. Todos os treinadores tentam que as coisas corram bem, mas o mais importante é a personalidade que a equipa mostrou hoje”, finalizou Solari.