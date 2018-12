Atlético de Madrid vence Espanyol e conquista vice-liderança da La Liga

Partida válida pela 17° rodada do Campeonato Espanhol. No estádio Wanda Metropolitano em Madrid.

Na tarde desde sábado (22), o Atlético de Madrid recebeu no Wanda Metropolitano o time do Espanyol, em uma partida válida pela 17° rodada do Campeonato Espanhol. Em um jogo onde o time visitante jogou botando pressão o tempo inteiro e dominando a posse de bola, Griezmann com um gol de pênalti, garantiu a vitória do time da capital espanhola.

No primeiro tempo, o Atlético como o esperado, tentou se impor diante de sua torcida para que uma possível vitória pudesse ser almejada para não deixar o líder Barcelona, se distanciar cada vez mais. Porém, o adversário que tinha em frente é conhecido por não facilitar o caminho de ninguém.

Mesmo ocupando a 10° posição do campeonato, o Espanyol é conhecido pela sua extrema intensidade dentro de campo e de dificultar ao máximo as chegadas ao ataque de seus adversários. O esperado era que os Colchoneros levassem uma vantagem, mas aconteceu exatamente o contrário. O visitante sabia que se não tomasse uma atitude, seria engolido no Wanda Metropolitano.

O time catalão se manteve soberano na posse de bola, nas chegadas ao ataque com um total de 13 chutes ao gol contra somente 3 do Atlético. O time da casa sofreu para quebrar a linha defensiva do seu adversário, o que fez com que ficasse bem complicado acionar seus atacantes para que alguma jogada fosse criada para fazer o goleiro Diego López trabalhar.

Com o início do segundo tempo, o jogo começou a ficar mais equilibrado. Os Rojiblancos começaram a incomodar mais o rival, se tornando mais presente no campo de ataque. Aumentando as chances claras de gol, os Periquitos foi deixando o time de Madrid entrar e acabou que uma falta perigosa aconteceu dentro da grande área e o juiz marcou penalidade máxima.

Com uma jogada arquitetada pelos pés de Koke, o meia ia entrando na grande área quando o defensor Esteban Granero cometeu uma falta dura o que levou o pênalti a ser marcado. Griezmann pegou a bola e converteu a cobrança

Mesmo atrás do marcador, os Blanquiblaus não se abalaram e continuram a dominar a posse de bola. Mas como a partida ia se encaminhando para o final, o Atlético fez de tudo para prender o resultado, já que a oportunidade de gol surgiu através de subida ao ataque em um momento em que vinha sofrendo com a superioridade do adversário.

Com esse resultado o Atlético de Madrid se encaminha para a vice-liderança da La Liga com 34 pontos, mesma quantidade do líder Barcelona. Enquanto o Espanyol caiu para a 12° colocação, mas ainda espera o restante dos resultados do restante da rodada.

Agora as equipes só voltam a atuar após o recesso de final de ano da La Liga. No domingo (6), o Atlético tem um difícil confronto contra o Sevilla às 13h15 (horário de Brasília). Na sexta feira (4), o Espanyol enfrenta o Leganes em casa marcando a volta da 18° rodada, às 18h (horário de Brasília).