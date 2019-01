Com gol de Carzola, Villarreal empata com Real Madrid  pela La Liga

Partida válida pela 17° rodada do Campeonato Espanhol. No Estádio De Lá Cerámica.

Na tarde desta quinta-feira (3), o Villarreal empatou em 2 a 2 com o Real Madrid, no Estádio de la Cerámica, em partida válida pela 17° rodada do Campeonato Espanhol.

Assim que a bola rolou, o time da casa mostrou que não iria se acanhar com o elenco poderoso de Madrid e marcou logo aos três minutos com Carzola. Com uma jogada originada pelo Chukwueze após ter se desmarcado do brasileiro Marcelo, com bastante habilidade deu um passe e acabou encontrando seu companheiro livre de marcação, e pode mandar um chute colocado deslocando o grande goleiro Courtois.

Porém mesmo tendo com começo avassalador, o Villarreal não conseguiu segurar por muito tempo o Real. Logo em seguida, os merengues não deixaram o gol de seu adversário abalar seu desempenho na partida e veio o gol de empate. Com o cruzamento perfeito para a finalização de Benzema, o francês com uma ótima cabeçada conseguiu empatar a partida ainda nos primeiros 10 minutos de jogo.

Aos poucos os Blancos foram conseguindo se impor na partida e assumindo o controle, e com isso, o segundo gol aconteceu pelo zagueiro Varane. Com uma cobrança de falta, Kroos levantou para o defensor que com mais jeito do que força, conseguiu meter a bola dentro das redes e assim, aumentando a vantagem dos merengues na partida.

O duelo mudou logo depois do segundo gol do Madrid, após se estabilizar na partida, começou a se organizar melhor dentro de campo e usou de sua vantagem para observar o adversário e começar a jogar a partir dos erros que eles apresentavam.

Mesmo tendo a posse de bola no final do primeiro tempo, por uma proposta escolhida pelos merengues, o Villa não conseguiu executar jogadas eficientes ao bastante para que o gol de empate acontecesse.

No segundo tempo, o volume de jogo ficou bem equilibrado. Com as mudanças executadas pelos treinadores, os times conseguiram por em prática as recomendações dadas pelos seus professores durante o intervalo. O Villarreal começou a habitar mais a área de ataque com jogadas ofensivas bem perigosas, fazendo o goleiro rival trabalhar bastante.

Mesmo tendo o resultado da partida ao seu favor, o Real percebeu que a atitude ofensiva de seu adversário havia mudado totalmente após a vinda do intervalo e viu que não podia ficar simplesmente esperando em seu campo de defesa como havia feito no final da primeira etapa. Vendo que estava sofrendo com as jogadas muito perigosas, A equipe de Madrid tetou se fechar de todas as mediadas mas o gol de empate não foi impedido.

Sabendo que estava em um melhor momento, com um levantamento de seu companheiro, novamente Cazorla se encontrava livre para mandar a bola para o fundo do gol e empatar o jogo nos minutos finais. Vendo que seu ritmo de jogo estava bem maior do que o do time visitante no final da partida, que não apresentavam mais nenhuma jogada de ataque, o Villarreal aproveitou desse momento para arrancar um resultado importante para lutra contra o rebaixamento.

Na próxima rodada, o time mandante, Villarreal tem um compromisso fora de casa contra o Eibar no domingo (6) às 9h (horário de Brasília). Mais tarde, o Real Madrid enfrenta no Santiago Bernabéu o Real Sociedad às 15h30 (horário de Brasília)