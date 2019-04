Barcelona bate Levante no Camp Nou e conquista La Liga pela vigésima sexta vez

Com o placar magro jogando diante de sua torcida no Camp Nou, o Barcelona venceu o Levante por 1 a 0 e se tornou o campeão do Campeonato Espanhol com três rodadas de antecedência. Messi fez o gol do título.

Com a pressão de seu adversário na segunda colocação ter somado os pontos de que precisava, o time catalão não podia deixar um resultado positivo escapar de maneira alguma e acabou sendo mais difícil do que o esperado.

Tendo o primeiro tempo de jogo muito ativo, com as duas equipes tendo chances de gol, dando destaque ao brasileiro Philippe Coutinho que esteve a todo tempo muito ativo e atento aos ataque do Barça. Mas mesmo com os sete acertos ao gol defendido pelo goleiro Aitor Fernandez, o Levante se manteve firme e ia conseguindo ter um feito nunca concretizado antes, conquistar um ponto em Barcelona.

O time visitante se manteve valente, mostrou um futebol muito bem organizado, estava fazendo de tudo para impedir o grito de campeão de seu adversário nessa rodada. Vimos que usaram de todas as suas armas para que até uma vitória em cima do líder do campeonato fosse realizada. Conseguiram quebrar a defasa do Barça e meteram uma bola que chegou a quicar dentro da área deixando seus defensores perdidos, mas como sempre muito atento as jogadas, Ter Stegen apareceu e manteve o jogo igual.

Com o técnico Ernesto Valverde pensando no grande confronto contra o Liverpool no meio da semana pela Champions League, deixou sua maior estrela e arma principal no banco para usa-la caso precisasse, no segundo tempo. Querendo conquistar o título o mais rápido possível , Messi teve que ser acionado e com 15 minutos do segundo tempo, mudou a trajetória da partida.

Com um passe que deixou o chinelo Arturo Vidal no meio de dois defensores, o meia pode despista-los e mandar a bola para dentro das redes abrindo o placar no Camp Nou, levando a torcida do Barça a loucura com a conquista confirmada de ais um título da La Liga.

Agora já campeão, o Barcelona entra em campo no sábado (04) as 15:45, contra o Celta de Vigo fora de casa. Já o Levante, que briga para conquistar pontos para se manter no meio da tabela e se afastar da zona de rebaixamento, tem o compromisso contra o Rayo Vallecano também no sábado as 8 da manhã.