Manchester City massacra Watford, vence Copa da Inglaterra e conquista tríplice coroa

Diante de 85.854 torcedores, o Manchester City não teve piedade na tarde desde sábado (18). Os Sky Blues golearam por 6 a 0 o Watford, pela final da Copa da Inglaterra, em Wembley. Os gols foram marcados por Gabriel Jesus (dois gols e uma uma assistência), David Silva, De Bruyne e Sterling (duas vezes.)

Com a conquista do título, o City conseguiu uma proeza inédita: a tríplice coroa - Premier League, Copa da Liga e Copa da Inglaterra. Por sua vez, o resultado da competição se repetiu após 116 anos. Em 1903 o Bury também aplicou o mesmo placar no Derby County.

Polêmica e domínio Citizens

Logo no início da partida, os times buscavam atacar pelas laterais, mas sem grandes sustos. Aos 10', Deulofeu armou bom contra-ataque, Pereyra recebeu livre na área, finalizou e Ederson defendeu com os pés. Em seguida, Mahrez tocou para Bernardo Silva, que chutou de canhota e Gomes segurou com tranquilidade.

Os Hornets reclamaram bastante por um pênalti aos 20'. Doucouré arrematou, a bola explodiu no braços de Kompany. Com o apoio da torcida, os jogadores tentaram convencer o árbitro, contudo, ele não quis saber mandou seguir. Cinco minutos depois, Watford errou na saída. Bernardo Silva aproveitou e cruzou. Sterling ganhou no alto e ajeitou para David Silva finalizar na saída do goleiro. O espanhol estava 27 jogos sem marcar - último tento ocorreu no de dezembro.

Aos 38', Bernardo Silva carregou pela direita, fez longo lançamento na segunda trave. Gabriel Jesus apareceu de surpresa e apenas teve o trabalho de escorar para o fundo das redes. Na reta final, Mahrez mandou uma bomba e a bola parou na zaga.

Com Watford apagado, City não perdoa

Na volta do intervalo, Gabriel Jesus recebeu de Zinchenko, desviou de cabeça e ampliou o marcador. Porém, a arbitragem marcou posição irregular. Com o passar do tempo, o Watford encontrou dificuldades de sair jogando, no entanto, a torcida permanecia mandando boas vibrações. Aos 55', Gündogan cobrou escanteio, Laporte cabeceou e mandou para fora. Logo em seguida, Capoue ajeitou para Deulofeu, que bateu fraco.

Aos 60', Gabriel Jeus ganhou duas vezes pelo alto no meio do campo, tabelou com Sterling e enfiou para De Bruyne. O belga driblou Gomes e chutou no canto esquerdo. Não demorou para o meia devolver o presente. Aos 68', camisa 17 saiu em contra-ataque e lançou para o brasileiro, que enganou Gomes e balançou as redes no seu 100º jogo com a camisa do City.

Aos 80', Bernardo Silva se livra da defesa dos Hornets, invade a área e cruza rasteiro para Sterling, que sozinho só teve o trabalho de empurrar. O inglês ainda fechou a conta: após boa troca de passes, o atacante se deslocou para receber na área e arrematou forte. O goleiro Gomes defendeu, a bola bateu na trave e entrou. 6 a 0.