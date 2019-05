Thorgan Hazard é oficializado pelo Dortmund: "Orgulhoso de jogar pelo Borussia"

Semana pós-Bundesliga movimentada em Dortmund. Depois de oficializar a contratação do meia Nico Schulz, ex-Hoffenheim, os aurinegros oficializaram nesta quarta-feira (22) o acerto com o meia-atacante Thorgan Hazard, que estava no Mönchengladbach.

"Estou orgulhoso de jogar pelo Borussia Dortmund!"

O belga e irmão do astro Eden Hazard, custou cerca de 25,5 milhões de euros (cerca de R$ 114,4 milhões) aos cofres dos Abelhas e assinou contrato com vínculo até 2024. Hazard declarou estar orgulhoso por poder vestir a camisa do Dortmund e agradeceu pelos cinco anos no Gladbach.

"Eu sou grato por cinco grandes anos no Borussia Mönchengladbach e ótimas lembranças. Agora era o momento certo para dar o próximo passo na minha carreira. Estou orgulhoso de jogar pelo Borussia Dortmund este é um clube de topo com fãs incríveis."

Hazard can't wait to get started! ⏳



"The atmosphere is unbelievable with the fans. I want to show them what I can do" - @HazardThorgan8 pic.twitter.com/ocrTOGWW5t — Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 22, 2019

Tradução: O perigo não pode esperar para começar! "A atmosfera dos torcedores é inacreditável. Eu quero mostrar a eles o que eu posso fazer" — Thorgan Hazard.

Zorc entusiasmado

Diretor esportivo do BVB, Michael Zorc revelou sua satisfação por Hazard ter escolhido o Dortmund. Também ressaltou a experiência nacional do atleta de 26 anos.

"Estamos muito satisfeitos pelo fato de Thorgan ter decidido acertar com o Borussia Dortmund. Convicto de que um jogador experiente da Bundesliga e da seleção belga nos ajudará com o seu ritmo e qualidade de armação. Já temos prova disso."

Hazard marcou 13 gols em 35 jogos pelo Mönchengladbach na temporada passada e deu 12 assistências. Ele é considerado um dos jogadores mais importantes da Bundesliga. Seu velocidade em 2018-2019 é alta, média de 20,29 quilômetros por hora em arrancadas.

Veja como o BVB anunciou Thorgan: