Borussia Dortmund anuncia Nico Schulz, ex-Hoffenheim, até 2024

Após bater na trave, perder o título da Bundesliga para o rival Bayern de Munique na última rodada e ficar em segundo lugar, o Borussia Dortmund promete vir forte para a próxima temporada. O clube aurinegro anunciou nesta terça-feira (21), no site oficial, a contratação do meio-campista alemão Nico Schulz. O contrato do atleta, que defendeu o Hoffenheim nos últimos dois anos, é válido até 30 de junho de 2024. Ambas as partes decidiram não divulgar o valor da transferência.

O jogador de 26 anos, que pode atuar tanto na lateral como no meio, começou a carreira no Hertha Berlin, desde equipes juvenis. Em 2015, transferiu-se para o Borussia Mönchengladbach, onde demorou para adaptar-se devido à lesões graves. Em 2017, foi para o Hoffenheim, permanecendo até a temporada atual com 56 performances no campeonato alemão e dois gols, cinco partidas na Liga dos Campeões e cinco na Liga Europa, além da DFB Pokal. Também foi considerado um dos jogadores mais rápidos da liga. Pela seleção do país, jogou seis partidas com dois gols marcados.

A venda remete-se ao terceiro jogador mais caro do Hoffenheim a ser vendido, atrás das negociações de Roberto Firmino para o Liverpool e Kerem Dermirbay para o Bayer Leverkusen, de acordo com dados postado no site oficial do clube.

O diretor esportivo do clube amarelo, Michael Zorc, falou dos pontos positivos do atleta que podem ajudar e melhorar no desempenho da equipe.

"Nico Schulz é um defensor que fez outro avanço significativo em termos de desempenho nos últimos anos. Assim como a seleção alemã, vamos nos beneficiar muito de sua fisicalidade, seu ritmo e seu extremo dinamismo. Um jogador como ele seu espírito de luta e seu desejo de ser bem sucedido ajudariam qualquer time."

Em declarações, Nico agradeceu por todo o apoio e desafios vividos no clube azul e garante estar feliz e ansioso com a nova etapa.

"O Borussia Dortmund é um clube de primeira linha, cuja equipe joga uma marca de futebol que é uma boa opção para mim e para meu estilo. Acredito que poderei ajudar o time com o jeito que eu jogo. Juntos, podemos alcançar grandes feitos. Estou ciente de tudo o que devo ao TSG Hoffenheim, às pessoas presentes no clube, à equipe técnica, aos torcedores e aos meus companheiros.".

Esta é a primeira contratação anunciada pelo clube aurinegro para a próxima temporada, mas segundo o portal Kicker, outros nomes também estão na mira como o belga Thorgan Hazard, que pertence ao Borussia Mönchengladbach, Julian Brandt, do Bayer Leverkusen e o jovem Mateu Morey, do Barcelona.