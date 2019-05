Terceiro reforço do Dortmund até 2024, Julian Brandt se diz 'motivado e otimista'

A semana é agitada para o Borussia Dortmund. Após anunciar os atletas Nico Schulz e Thorgan Hazard para compor o elenco da próxima temporada, o clube aurinegro divulgou nesta quarta-feira (22) a contratação de Julian Brandt, ex-Bayer Leverkusen.

"Sensação muito boa" - Brandt

O alemão custou aos cofres 25 milhões de euros, com contrato válido até 30 de junho de 2024. Em declarações, o jovem garantiu estar animado com o futuro e espera poder contribuir para o desempenho da equipe na próxima temporada e quem sabe, brigar pelo título.

"Quando se trata do Borussia Dortmund tenho uma sensação muito boa. Gostaria de continuar o meu desenvolvimento pessoal, essa é uma das principais razões para a minha transferência. O BVB esteve muito perto de conquistar o título. Portanto, há espaço para melhorias. Eu tenho grandes esperanças com os rapazes, estou muito motivado e otimista — não apenas quando se trata do meu desenvolvimento como indivíduo, mas também do desenvolvimento de toda a equipe."

Brandt estreou em categorias de base do Wolfsburg, jogando desde cedo. Em 2014, mudou-se para o Leverkusen onde permaneceu até esta temporada. Tem 165 jogos pela Bundesliga, com 34 gols e 41 assistências. Conta também com quinze participações na Champions League, além de ser convocado para a Seleção da Alemanha em amistosos, competições como Copa das Confederações e as Olimpíadas de 2016. Foi considerado na última temporada um dos jogadores mais rápidos, além do bom desempenho em gols.

"I want to develop further. I have ambitious plans with the boys and I’m both highly motivated and optimistic!" - @JulianBrandt pic.twitter.com/kPkbLSlIhf — Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 22, 2019

Tradução: "Eu quero desenvolver mais. Tenho planos ambiciosos com os meninos e ambos estão altamente motivados e otimistas!" — Julian Brandt.

Experiência nacional e internacional

O diretor esportivo do Dortmund, Michael Zorc, mostrou-se satisfeito com o terceiro reforço confirmado no clube. Elogiou e garantiu a versatilidade do jogador e a experiência do jovem.

"Embora Julian Brandt já tenha jogado na Bundesliga há algum tempo e tenha muita experiência tanto a nível nacional como internacional, aos 23 anos de idade ainda é um jovem jogador com muito potencial para o desenvolvimento. Ele pode ser desdobrado em vários ataques. posições e vai melhorar o nosso jogo com a sua criatividade."

Brandt agradeceu ao Leverkusen por anos de companhia e por toda a dedicação com o atleta e garantiu em declaração ao clube que "nunca foi apenas um projeto ou uma parada, foi sempre uma aventura".

Confira o vídeo do anúncio de Julian Brandt: