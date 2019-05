Alívio: Fiorentina e Genoa fazem o suficiente e se sustentam na Serie A

Em partida válida pela última rodada da Serie A, Fiorentina e Genoa entraram em campo neste domingo (26) ameaçados pelo rebaixamento, mas se garantiram na elite do Italiano após o placar de 0 a 0 no Artemio Franchi. A Viola jogava pelo empate para acabar com qualquer risco de descenso, enquanto os visitantes precisavam fazer mais pontos que o Empoli, que jogava com a Inter. A derrota dos toscanos por 2 a 1 em Milão salvou o time de Gênova.

A primeira etapa foi de pouquíssimas chances em Florença. A Fiorentina teve uma bastante clara logo aos 30 segundos, quando, em lançamento longo de Milenkovic do campo de defesa, Muriel antecipou a defesa do Genoa e finalizou bonito, mas Radu segurou em dois tempos. No total, foram quatro finalizações da Viola, contra apenas uma do Genoa, enquanto os mandantes tiveram 62% de posse de bola.

As duas equipes foram cautelosas pensando no resultado das outras partidas, mas, principalmente o Genoa, assustou muito pouco. O único susto para a torcida da casa foi aos 41, quando Lafont saiu jogando errado, e Pandev ficou com a bola próximo da área, antes de o goleiro se recuperar e evitar a finalização mais perigosa.

A Fiorentina, que administrou a partida com o domínio da posse de bola, chegou com perigo novamente nos acréscimos. Pezzella lançou para a área, Vitor Hugo tocou de cabeça para o meio e Muriel apareceu para finalizar, mas a zaga travou e a bola acabou indo por cima da trave. O primeiro tenso, mas de poucas oportunidades, acabou sem gols em Florença.

O panorama se manteve na segunda etapa. A Fiorentina manteve mais a posse de bola, mas o ritmo da partida era ditado pelo que acontecia em Milão - vitória parcial da Inter contra o Empoli. Aos seis, Milenkovic recuperou bola no meio-campo, avançou com força e chutou cruzado de fora da área, mas Radu segurou sem problemas.

Por poucos minutos, o Genoa se desesperou. Traoré chegou a empatar para o Empoli em Milão, e Cesare Prandelli alterou o time do Genoa com aspirações ofensivas por conta da necessidade. A Fiorentina por pouco não abriu o placar neste momento. Aos 34, Após ótima jogada de Muriel pela esquerda, Chiesa recebeu dentro da área, girou em espaço reduzido e bateu cruzado, mas Radu pegou.

Cinco minutos após marcar, porém, o Empoli tomou o segundo gol, o que diminuiu a velocidade do jogo. As equipes se conformaram com o 0 a 0, e assim o jogo se encaminhou para o fim, o que aliviou tanto Fiorentina, quanto Genoa.

Sem vencer em casa desde dezembro, e sem nenhuma vitória nas últimas 14 partidas da Serie A, a Fiorentina termina o Italiano na 16ª colocação, com 41 pontos. Essa é a pior campanha da Viola desde 2001-02, quando o time foi rebaixado e declarou falência. O Genoa terminou na 17ª colocação, com 38 pontos, mesma pontuação do Empoli, mas se salvou do descenso por conta do critério de confronto direto.