Segundo jornal espanhol, Napoli estuda vender Raul Albiol ao Villarreal

Um dos atletas do atual elenco com mais partidas pelo Napoli, o zagueiro espanhol Raul Albiol pode estar de saída do clube. De acordo com o jornal espanhol Marca, o Villarreal é o provável destino do defensor, que deve assinar um contrato válido pelas próximas temporadas. O valor da transferência deve girar em um valor próximo dos €4 milhões.

Revelado no Valencia, o defensor sempre foi um dos mais promissores atletas de sua geração. Antes de chegar aos napolitanos, ainda obteve uma passagem nos galáticos do Real Madrid, onde fez parte das contratações apresentadas na época de Cristiano Ronaldo e Kaká.

Com a camisa do Napoli, o zagueiro disputou 236 partidas, onde marcou seis gols e deu onze assistências. Além disso, fez parte do elenco campeão da Copa da Itália, na temporada 2013-14, e da Supercopa da Itália, na temporada 2014-15.

O defensor de 33 anos ainda acumula uma excelente passagem pela seleção espanhola, onde disputou 52 partidas e conquistou os títulos mais importantes com a camisa de seu país: Eurocopas de 2008 e 2012, além da Copa do Mundo de 2010.