Oscar Tabárez elogia vitória uruguaia contra o Chile: "Estou satisfeito"

Classificado para as quartas de final, o Uruguai agora tem pela frente o Peru. Após vencer o Chile por 1 a 0 com gol de Cavani na noite desta segunda-feira (24), no Maracanã, o técnico Oscar Tabárez, em entrevista coletiva, definiu a partida como 'complicada', mas elogiou o desempenho da equipe e garantiu estar satisfeito com o resultado.

"Foi um jogo bem difícil. Nós não prevíamos isso, o Chile fortaleceu seu sistema defensivo numericamente, diferente do que mostrou nos dois jogos. Teve controle de jogo no primeiro tempo, mas no segundo procuramos dar mais intensidade. Foi um jogo muito disputado, equilibrado, com poucos espaços. Falhamos em algumas oportunidades, mas chegamos mais que o rival, em situações mais claras. Estou satisfeito, a equipe mostrou algo que é tradição do futebol uruguaio."

Uma disputa entre Colômbia e Uruguai pode acontecer na próxima etapa. Cotada como uma seleção favorita da competição, o treinador falou a respeito da equipe.

"A Colômbia é um time muito forte, com jogadores velozes e embora haja um toque de renovação o trabalho dos últimos anos é perceptível, pois os referentes são mantidos. É a única que ganhou todos os pontos."

Oscar mostra-se ansioso pelo próximo confronto das quartas mas garante que pé no chão é o mais importante.

"Vamos tentar enfrentar outro jogo que, por definição, também vai ser difícil. Serve mais um dia de descanso, é algo importante"

O Uruguai teve duas vitórias e um empate pelo Grupo C, passando em primeiro lugar, com sete pontos. O Chile, com seis, foi o segundo. O jogo contra o Peru pelas quartas de final acontece na Arena Fonte Nova, às 16h, no sábado (29).