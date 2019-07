Troca no gol: Schalke se despede do veterano Ralf Fährmann e aposta no jovem Schubert

Após quase ser rebaixado na temporada passada, não garantir a classificação para competições europeias e não ir bem na DFB Pokal, o Schalke 04 realiza mudanças desde a diretoria até o elenco, incluindo o setor de goleiros, para que o erro não se repita.

Nesta sexta-feira (5), o clube anunciou a renovação de contrato do goleiro Ralf Fährmann até 2023, porém concretizou o empréstimo do veterano ao inglês Norwich City por uma temporada. Em contrapartida, Markus Schubert, do Dynamo Dresden, chegou para representar o time até 2023. É válido lembrar também que os alemães possui Alexander Nübel, mas sua permanência é dada como incerta, já que grandes clubes o sondam.

Com uma bagagem cheia de experiência, Fährmann, atleta de 30 anos, possui 196 aparições na Bundesliga e 40 em competições europeias. Integrou os azuis reais em 2003, quando tinha apenas quinze anos. Em 2009, transferiu-se para o Eintracht Frankfurt, permanecendo apenas duas temporadas, retornando ao clube de Gelsenkirchen que o revelou defendendo-o até os dias atuais.

Em entrevista ao portal oficial do Norwich, o canaries.co.uk, o goleiro afirmou que recebeu propostas de diferentes equipes, mas que se identificou profundamente com o clube.

“Houve alguns clubes que mostraram interesse em mim, mas Norwich me deu um sentimento muito familiar e essa foi a razão pela qual a decisão foi fácil para mim. Eu estava no meu antigo clube há muito tempo, mais de 14 anos, e parecia que era hora de algo novo. Portanto, foi o momento perfeito agora com o Norwich na Premier League. Eu ouvi apenas as melhores coisas sobre a cidade e estou ansioso para conhecer Norwich melhor."

A chegada de Markus Schubert foi positiva entre a diretoria e torcedores e rendeu muita expectativa. O jovem de 21 anos garantiu estar ansioso para a nova etapa e destacou o incondicional amor dos fãs da equipe de David Wagner.

“Estou absolutamente convencido de que posso dar o próximo passo aqui e tomei minha decisão muito deliberadamente depois de conversar com muitas pessoas. Tive ótimas conversas com o conselho e o treinador de goleiros Simon Henzler me empolgou com suas idéias de treinamento. Eu associo o Schalke 04 com excelentes fãs, paixão, ambição e trabalho honesto, todos com os quais posso me identificar com 100%. Darei tudo de mim para ter sucesso no Schalke 04 e estou realmente ansioso pela tarefa que temos pela frente."

O goleiro alemão deu os primeiros passos em clubes como SV Lok Nossen e SC Riesa. Aos treze anos, ingressou o time jovem do Dresden, onde apareceu em 40 partidas na 2. Bundesliga e duas vezes na DFB Pokal. O jovem é destaque na Seleção Alemã, começando no sub-17 e subindo até o sub-21. Este é o terceiro atleta do time que integra o elenco sub-21, tendo também Suat Serdar e Alexander Nübel.

O Schalke terá logo na primeira rodada um confronto difícil contra o Borussia Mönchengladbach fora de casa, no dia 17 de agosto.

Integram também o elenco azul para a próxima temporada Jonjoe Kenny, do Everton, Ozan Kabak, ex-Stuttgart e Benito Raman, do Fortuna Düsseldorf.