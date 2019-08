Guia VAVEL Premier League 2019-20: Arsenal

As duas últimas temporadas do Arsenal ficaram abaixo das expectativas. Além de perder a vaga da UEFA Champions League para o Tottenham, os Gunners abriram os cofres para reunir jovens promissores, talentos do grupo e os atletas mais badalados da janela de transferências.

Ao todo foram £141,46m investidos em reforços para 2019/20, tendo no atacante marfinense Nicolas Pepe, a maior esperança para trazer as glórias de volta ao Emirates Stadium.

Reforços

Kieran Tierney, lateral esquerdo ex-Celtic, um dos maiores alvos na última janela, foi anunciado após longa novela. Com 27 assistências nas últimas três temporadas, o jogador escocês chega com status de titular para o elenco de Unai Emery.

Dani Ceballos chega por empréstimo junto ao Real Madrid. Talentoso, o meia tem potencial para liderar o setor mais criativo do time, superando Mesut Özil, como encarregado principal das ações ofensivas.

Gabriel Martinelli é a principal promessa que chega ao Arsenal para a temporada. Aos 18 anos, a revelação do Paulistão já começou com o pé direito na pré temporada, e deverá ser testado ao longo do ano.

David Luiz vem como principal medalhão para recompor a zaga, o sistema mais criticado pelos torcedores. Deixando o rival Chelsea, David chega para ser titular ao lado de Sokratis e trás consigo um currículo vitorioso para animar a torcida do Arsenal.

Por último, Nicolas Pepe, a principal contratação da janela. Custando £74,30m, o destaque do Lille deve formar um trio ofensivo com Aubameyang e Lacazette. Pepe tem 24 anos e é simplesmente o jogador mais caro da história do clube. Sua contratação sem duvidas é para elevar o patamar do clube de volta ao topo da Inglaterra.

Escalação

Bernd Leno; Héctor Bellerín, David Luiz, Sokratis e Kieran Tierney; Granit Xhaka (Guendozi), Lucas Torreira e Mesut Özil (Dani Ceballos); Nicolas Pepe (Mkhitaryan), Pierre Aubameyang e Alexandre Lacazette.

Fique de olho

Fique de olho na remessa de promissores oriundos da base do clube. Reiss Nelson, Maitland-Niles, Joe Willock e Smith-Rowe são os mais badalados.

Expectativas

Basicamente todos setores foram reforçados. Muitas saídas aconteceram, diversos medalhões darão lugares aos jovens promissores. A idade média do plantel composto por 27 atletas é de 25,6 anos.

Tendo como foco principal a Premier League, a briga de imediato deverá ser com os rivais londrinos (Chelsea e Tottenham) para liderar a corrida na busca pela caça aos favoritos Liverpool e Manchester City. Hoje o Arsenal pode ser considerado o quinto melhor time do “Big Six”, com potencial para ocupar a terceira posição.