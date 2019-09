Portugal dá show e goleia Lituânia com quatro gols de Cristiano Ronaldo

A seleção portuguesa deu show nesta terça-feira (10) e conquistou sua segunda vitória no Grupo B das Eliminatórias da Eurocopa 2020. O triunfo veio com a goleada por 5 a 1, fora de casa, sobre a Lituânia, com um verdadeiro show de Cristiano Ronaldo.

O capitão de Portugal marcou quatro gols no confronto e mostrou que está mais em forma do que nunca. O primeiro tento foi de pênalti logo aos 6', quando Palionis desviou com o braço um cruzamento de João Félix, levando o árbitro a marcar a penalidade. CR7 foi para a cobrança e abriu o placar para os visitantes.

Apesar da pressão portuguesa, quem chegou ao empate foi a Lituânia. Aos 28', em escanteio cobrado por Kuklys na direita, Andriuskevicius ganhou de João Félix pelo alto e cabeceou para o fundo da rede do goleiro Rui Patrício, que ainda se esforçou para defender, mas em foi em vão, finalizando o primeiro tempo em 1 a 1.

O segundo tempo começou a todo vapor e Portugal conseguiu chegar à virada aos 62', quando Cristiano Ronaldo bateu da entrada da área e o goleiro Setkus, que parecia ter o lance sob controle, acabou falhando e levando um frango.

Com 4 assistências, o meia Bernardo Silva dividiu os holofotes com Cristiano Ronaldo (Foto: Reprodução/UEFA )

Não satisfeito, o capitão da equipe portuguesa voltou a marcar pouco tempo depois. Aos 65', num desvio certeiro após cruzamento de Bernardo Silva, e depois aos 76', em um chute de primeira com o pé direito, após nova assistência do meio campista do Manchester City. Ainda deu tempo do volante William Carvalho fechar o placar aos 92', deixando o placar em 5 a 1 e com Portugal viva na competição.

O Grupo B das Eliminatórias da Eurocopa é liderado pela Ucrânia com 13 pontos em cinco jogos, seguida por Portugal, que chegou ao segundo lugar com 8 pontos em quatro partidas. Ambas as seleções voltam a campo no dia 11/10, quando a Lituânia irá visitar a Ucrânia, enquanto Portugal receberá em casa a seleção de Luxemburgo.