Dybala brilha, e Juventus vira sobre Lokomotiv na Champions League

Jogando em casa, a Juventus sofreu, mas mesmo assim conseguiu vencer o Lokomotiv Moscou por 2 a 1, de virada. Os russos saíram na frente com Miranchuk, mas graças a noite iluminada do argentino Dybala, que marcou dois gols, a Velha Senhora saiu vencedora do confronto.

O Jogo

Com um início de partida totalmente desorganizado, o time da Juventus sofreu e viu o adversário abrir o placar. Aos 30' o português João Mário soltou a bomba no gol, e no rebote da defesa de Szczesny, Miranchuk só empurrou para as redes. Apesar das tentativas do time de Turim, o primeiro tempo permaneceu com os russos na liderança do placar.

Na volta para a segunda etapa, a postura dos comandados de Maurizio Sarri foram com tudo em busca do empate. E o gol só veio aos 77' com Dybala, que após receber bom passe de Cuadrado, bateu de canhota no ângulo, sem chances para o goleiro Guilherme, que nada pode fazer para evitar o golaço do argentino.

A virada viria na sequência, quando aos 79' mais uma vez Dybala anotou um gol, desta vez em rebote de Guilherme, bastando ao argentino apenas empurrar a bola no fundo das redes e dar números finais ao confronto.

Graças a virada, a Juventus agora está na segunda colocação do Grupo D com sete pontos, empatado com o líder Atlético de Madrid. Já o Lokomotiv Moscou ficou na terceira colocação com três pontos, enquanto o lanterna Bayer Leverkusen ainda não pontuou nesta edição da Champions League.