Seis vezes Messi: argentino conquista a bola de ouro e entra para história;

A sexta bola de ouro tem dono. Lionel Messi entrou para história nessa segunda-feira, dia 2 de dezembro de 2019 em Paris, depois de de ser eleito vencedor do tradicional prêmio da revista Francefootball dado ao melhor jogador do ano.

O argentino já havia sido eleito como melhor do mundo ainda em 2019 pela FIFA. A rivalidade com Cristiano Ronaldo agora só fez aumentar. O Português está atrás com 5 bolas de ouro.

Messi bateu CR7 e o Zagueiro Van Djik do Liverpool na briga pelo prêmio. Sua última conquista havia sido em 2015. Ganhou também em 2009, 2010, 2011 e 2012. O jogador do Barcelona recebeu uma mensagem da família no palco. E fez um discurso emocionante. Falou sobre o futebol, família e sobre o futuro.

Suas declarações foram simples, mas dignas de uma lenda dos gramados: "Antes de tudo, quero agradecer os jornalistas que votaram em mim, que me elegeram. Obrigado aos meus colegas do Barcelona, que contribuíram para que eu ganhasse este prêmio. Obrigado pelo reconhecimento. Há 10 anos ganhei a primeira Bola de Ouro em Paris e era impensável para mim tudo o que estava vivendo".

E continuou, deixando um futuro em aberto, mas já vislumbrando uma aposentadoria que vai se tornando cada vez mais realidade: "Chegou o 6º em um momento totalmente diferente em minha vida pessoal, com minha mulher, com os filhos, e como disse a minha mulher na mensagem, em todo este tempo nunca deixei de sonhar, de crescer, de desfrutar o futebol. Sei da idade que tenho, e vai chegando o momento da aposentadoria, mas quero seguir desfrutando do futebol".

A festa ainda contou com as premiações do brasileiro Alisson, que levou o troféu Yashin de melhor goleiro do mundo. O holandês Matthijs De Ligt levou o prêmio de melhor jogador sub-21. Megan Rapinoe foi eleita a melhor do mundo no futebol feminino.

Veja os melhores momentos da festa.

Megan Rapinoe.

Matthijs De Ligt

E aquele momento que qualquer pai ou jogador levará para sempre após sua carreira. A alegria de ver seu reconhecimento vindo de quem realmente importa na sua vida. Uma festa para ficar na lembrança dos fãs do maior esporte do mundo.