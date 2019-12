Union Berlin bate Colônia e se distancia ainda mais do descenso

O Union Berlin venceu o Colônia neste domingo (8), pela 14ª rodada do Campeonato Alemão por 2 a 0, e, agora, convive com a boa fase de quatro vitórias nos últimos seis jogos. Herói do time da capital, Andersson marcou um gol em cada tempo, deixando sua equipe afastada da zona de rebaixamento.

Com este resultado, o Colônia fica na penúltima colocação, com 8 pontos, enquanto o Union Berlin sobe para 10º e vai a 19.

Union superior

A intensidade e a inconformidade com a cautela foram as coincidências entre as equipes. Pouco se via um jogo travado no meio-campo, e as constantes presenças no campo ofensivo eram nítidas.

O Colônia, no entanto, tinha dificuldades em criar oportunidades, e o Union Berlin, apesar da falta de chances claras, finalizava mais. Aos 33’, na única boa finalização da etapa, o Union Berlin abriu o placar com a cabeçada de Andersson, no escanteio batido por Parensen.

Parâmetro parecido

As chegadas mais perigosas permaneciam sendo do Union Berlin, e não demoraria muito para que o placar fosse ampliado.

Logo nos primeiros minutos (50’), com a ajuda da tecnologia, os mandantes chegaram ao segundo gol, novamente com o artilheiro Andersson, que driblou Horn e finalizou. O zagueiro Bournauw ainda tentou salvar, mas constatou-se que a bola ultrapassou toda a linha, e o feito foi confirmado.

O Colônia obteve leve melhora, mas seguiu sendo refém de um adversário que assustava mais, ainda que pouco. O jogo, que foi marcado por muita intensidade, mas poucas chances claras, contou com uma boa oportunidade por parte dos visitantes só aos 90’, quando, no escanteio batido por Schaub, a bola ficou sem dono na área e o mesmo zagueiro que tentou salvar o segundo gol, Bournauw, tentou cabecear, mas saiu fraco.

Próxima rodada

O Union Berlin enfrentará o Paderborn, fora de casa, no próximo sábado (14), às 11h30; Colônia recebe o Bayer Leverkusen na capital alemã, no mesmo dia e horário.