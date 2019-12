Gattuso chega ao Napoli e exalta Ancelotti: "ganhou tudo"

Gattuso chegou para comandar o Napoli. Carlo Ancelotti deixa a equipe depois de uma classificação na última rodada da Champions League, em segundo lugar, onde poderia ter sido eliminado, a depender de outros resultados, e faz um Campeonato Italiano fraquíssimo, para dizer o mínimo.

O Napoli ocupa a sétima colocação na Série A Italiana, com 21 pontos. A competição se encontra na 16ª rodada e a diferença para a líder Inter de Milão é de 17 pontos, fora da zona de classificação para qualquer campeonato europeu da próxima temporada.

Entretanto, o italiano, que é conhecido pelo seu pavio curto, fez elogios ao trabalho do antecessor: "Ancelotti é como um pai para mim, em todos esses anos sempre esteve próximo e me ajudou. Ele ganhou tudo, enquanto eu ainda tenho que provar muita coisa". A declaração é fácil de ser explicada. Os dois trabalharam juntos no Milan, que foi bicampeão da Liga dos Campeões entre 2001 e 2009.

Campeão do mundo, Gattuso já havia treinado o Milan por duas temporadas. Uma passagem sem muito brilho. Seu foco agora está no Napoli, como ele mesmo declarou: "Ver o Napoli nesta situação me deixa triste. Esta equipe tem potencial para estar entre os primeiros quatro do campeonato. O objetivo é somar pontos e melhorar na tabela para se classificar para a próxima Liga dos Campeões", disparou.

Caso caia nas oitavas, com Napoli na Champions, a escalada para subir no topo da tabela do Campeonato Italiano vai ser árdua. É pagar para ver do que Gattuso é capaz.