Hertha Berlin contrata volante argentino Santiago Ascacíbar, ex-Stuttgart

No primeiro dia de 2020, a janela de transferências do futebol internacional foi aberta. Logo nas primeiras horas, o Hertha Berlin deu o passo inicial para reforçar o elenco de olho na segunda metade da temporada. A equipe da capital alemã anunciou a contratação do volante argentino Santiago Ascacíbar. O jogador de 22 anos estava há dois anos e meio no Stuttgart e fechou contrato até a metade de 2024.

Ascacíbar começou a carreira no tradicional Estudiantes de La Plata, tetracampeão da Taça Libertadores da América. Desde as categorias de base esteve em um dos mais populares clubes do país fronteiriço. Promovido ao time profissional há quatro anos, passou mais uma temporada e meia na Argentina, quando foi comprado pelo Stuttgart em 2017. Até então, só esteve na equipe suábia.

O volante disputou 74 jogos na Alemanha, com um gol marcado, duas assistências, 22 cartões amarelos e uma expulsão. Na atual temporada, 15 partidas, um tento assinalado e duas assistências. A sequência de atuações no futebol internacional resultou em sua presença nas competições de base, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016 e em quatro convocações para a categoria principal da Seleção da Argentina.

Ao comentar sobre a nova aquisição da Velha Senhora, o homem-forte do clube, Michael Preetz, afirmou que o novo jogador tem recursos importantes que atendem a pedidos do técnico Jürgen Klinsmann, com o objetivo de distanciar a agremiação azul e branca das últimas colocações na tabela de classificação do Campeonato Alemão.

“Santiago Ascacíbar pode ser usado de maneira flexível como jogador na faixa central do meio-campo. Aos 22 anos, ele é jovem e viável, muito forte em combates. Estamos muito felizes por ter outro jogador muito talentoso em nosso plantel”, disse.

O Hertha faz uma série de treinamentos em Orlando, nos Estados Unidos, para aprimorar o trabalho debaixo das estratégias de Klinsmann. O novo volante do clube já está de malas prontas para ser inserido ao elenco e fazer parte das atividades. Contente com a transferência, Ascacíbar falou que, após conversa com diretor e comissão técnica, está mais confiante em seu desenvolvimento individual e coletivo.

“Estou feliz de que a mudança durante a pausa de inverno tenha funcionado. Depois de conversar com Michael Preetz e Jürgen Klinsmann, acredito que posso me desenvolver como jogador do Hertha Berlin e que podemos conseguir muita coisa juntos. Estou muito feliz e mal posso esperar para conhecer meu novo time. Faremos tudo o que for possível para melhorar na segunda metade da temporada”, declarou.

O Hertha Berlin ocupa a 12ª posição na tabela de classificação da Bundesliga 2019-20, com 19 pontos, a quatro do Fortuna Düsseldorf, equipe que ocupa a faixa dos playoffs contra o rebaixamento. A equipe volta a jogar às 11h30 do domingo (19), no Estádio Olímpico de Berlim, diante do Bayern de Munique.