Wolverhampton arranca empate com Olympiacos nas oitavas da Europa League

Em Atenas, num jogo realizado à porta fechada devido ao risco de contágio com o novo coronavírus, o Olympiacos empatou com o Wolverhampton, no estádio Karaiskákis, em jogo válido pelo primeiro jogo das oitavas de final da Europa League. El-Arabi (54') abriu o placar para os gregos, mas Pedro Neto (67') arranca empate para os visitantes.

O jogo foi polêmico antes mesmo de seu início, a equipe inglesa, tentou em vão convencer a Uefa cancelar o duelo. O técnico Nuno Espírito Santo descreveu a própria idéia de jogá-lo como "absurda".

Primeiro tempo morno

As arquibancadas famosas do Stadio Georgios Karaiskakis foram silenciadas pela proibição de torcedores para evitar o contágio do coronavírus, mas a equipe da casa começou com o pé da frente. Adama Traoré ofereceu alguma trégua com suas corridas pela direita, mas duas vezes seus cruzamentos encontraram Diogo Jota.

O problema se deu quando o zagueiro Rúben Samedo foi expulso aos 26 minutos, os gregos tiveram que mudar sua tática de jogo, o que pensou para os Wolves.

Mas com pouco menos de meia hora de jogo, essa batalha pesou bastante a favor dos lobos. Após um período de pressão do Olympiakos, os visitantes quase marcaram para a frente do marcador, mas o árbitro marcou impedimento. Houve apenas dois chutes a gol no primeiro tempo, ambos da equipe da casa mesmo com um a menos, porém nenhum ameaçador.

Segundo tempo com gols

Com vantagem numérica, os visitantes assumiram controle de posse de bola nos minutos iniciais do segundo tempo, um período de aparente conforto, que terminou subitamente quando o Olympiakos marcou no intervalo. Mohamed Camara, pela primeira e única vez na partida, correu pela direita antes de passar a campo para Guilherme, que deixou Rúben Vinagre no chinelo para cruzar em direção para Youssef El Arabi que estufou as redes.

Só que Pedro Neto, saiu do banco para empatar aos 67’. Com este resultado, com gol fora de casa, dá alguma vantagem ao Wolverhampton no mata-mata. Depois disso, o jogo foi tão morno quanto as arquibancadas vazias no estádio.