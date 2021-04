RB Leipzig mostra superioridade e bate Bayer Leverkusen em confronto direto

Em confronto direto de segundo contra terceiro colocado, RB Leipzig e Bayer Leverkusen se enfrentaram neste sábado (30), na Red Bull Arena, em jogo válido pela 19ª rodada da Bundesliga. Os Touros conseguiram triunfo por 1 a 0 com único gol marcado por Nkunku.

Apesar do confronto amarrado na primeira etapa, com muita disputa e poucas surpresas, o time da casa teve comando de 51% de posse de bola, além de sete finalizações, mas longe de acertar o alvo. O Leverkusen, por outro lado, finalizou em somente duas oportunidades, mas precisou de um lance para ameaçar o goleiro Gulacsi.

Aos 12, os Touros abriram o placar com Sabitzer, entretanto a jogada foi anulada, com o pé do jogador austríaco em posição de impedimento. Já na segunda etapa, o gol anotado por Nkunku, aos 51, valeu e colocou a equipe em vantagem. O camisa 18, apesar da marcação, conseguiu se desviar e fuzilou a meta do goleiro Hradecky.

Os Leões tentaram a reação, buscaram se lançar ao ataque em alguns momentos, contudo pararam na boa marcação adversária. O Leipzig, por sua vez, conseguiu segurar a magra vitória até o fim.

Classificação e próximos compromissos

Com o importante triunfo, o Leipzig se mantém na vice-liderança, com 38 pontos, sete atrás do líder Bayern de Munique. Por outro lado, o Leverkusen ainda ocupa a terceira colocação, com 32 pontos, mas o alerta está ligado: são quatro derrotas, um empate e apenas uma vitória em seis jogos no mês de Janeiro na Bundesliga.

Na próxima rodada, os times voltam a campo no sábado (6) e às 11h30: os Touros visitam o Schalke 04, enquanto os Leões recebem o Stuttgart.