Bayern de Munique vence Hoffenheim e abre grande vantagem na liderança da Bundesliga 

Vingança é um prato que se come frio! Em jogo válido pela 19ª rodada da Bundesliga, o Bayern recebeu o Hoffenheim na manhã deste sábado (30) na Allianz Arena. Enquanto o time de Hansi Flick precisava dos três pontos para permanecer na liderança, o time de Sebastian Hoeneß precisava da vitória para subir na tabela.

O Hoffenhein até tentou dar um gás na segunda etapa, mas o domínio do jogo foi inteiro do time da casa e o Bayern venceu mais uma, com o placar de 4 a 1. Boateng, Müller, Lewandowski e Gnabry marcaram para os bávaros e Kramaric diminuiu a vantagem.

Bayern de Munique vence mais uma e dispara na liderança

Depois de três vitórias seguidas na Bundesliga e do primeiro clean sheet da temporada contra o Schalke 04, o time da Baviera voltou para sua grande fase. E ela não poderia ter vindo em um jogo melhor: contra o mesmo Hoffenheim que venceu por 4 a 1 na PreZero Arena no primeiro turno.

O primeiro gol da partida já mostrava que seria especial: após três anos sem marcar gol, o zagueiro Jérôme Boateng voltou a balançar as redes aos 32', após escanteio perfeito de Joshua Kimmich. O último gol de Boateng foi justamente contra o Hoffenheim em janeiro de 2018. Dez minutos depois, aos 43', foi a vez de Thomas Müller ampliar o placar depois de assistência de Robert Lewandowski. Ainda deu tempo de Kramaric colocar os visitantes de volta na partida aos 44'.

O jogo foi para o intervalo com domínio pleno dos donos da casa. O Bayern finalizou oito vezes no gol de Baumann, acertando quatro delas no alvo. Do outro lado, o Hoffenheim finalizou cinco vezes nos primeiros 45 minutos, mas acertou duas no gol de Manuel Neuer.

No segundo tempo, o Bayern continuou dominando o jogo e conseguiu ainda mais resultados. Aos 53', o artilheiro Lewandowski fez o seu 24º gol na Bundesliga e Gnabry fechou a conta aos 63', após 11 jogos em jejum. Pavard também fez o seu aos 71', mas o juiz marcou impedimento do lateral francês.

Os números do segundo tempo mostram que o Hoffenheim melhorou bastante, querendo bater de igual pra igual, mas não conseguiu ter consistência no ataque. Os visitantes terminaram a segunda etapa com 11 finalizações, porém somente três delas foi no alvo. Do lado bávaro, foi justamente o contrário: foram sete finalizações e cinco delas no gol de Baumann.

Classificação e próximos jogos

Com a vitória, o Bayern de Munique dispara na liderança e abre 10 pontos de diferença para o vice-líder RB Leipzig - que ainda joga na rodada. Já o Hoffenheim permanece na 12ª posição, com 22 pontos.

Na próxima rodada da Bundesliga, em seu último jogo antes de embarcar para o Mundial de Clubes, o Bayern de Munique vai até a capital para o jogo contra o Hertha Berlin na próxima sexta-feira (05). Já no domingo (07), o Hoffenheim recebe o Eintracht Frankfurt na PreZero Arena.