Bayern de Munique e Al Ahly se enfrentam de olho na final do Mundial de Clubes

Nesta segunda-feira (8), o Bayern de Munique enfrenta o Al Ahly pela semifinal do Mundial de Clubes. A partida, cujo palco será o Ahmed bin Ali Stadium, no Catar, terá início às 15h. O vencedor deste confronto já estará ciente de seu adversário da final: o Tigres-Mex que bateu o Palmeiras por 1 a 0, no outro lado da chave.

A fome de títulos do Bayern de Munique!

A equipe bávara chega ao Mundial de Clubes com a pretensão de igualar o feito do Barcelona de 2009. Na ocasião, os blaugranas venceram todas as competições que disputaram: La Liga, Copa do Rei, Liga dos Campeões, Supercopa da Espanha, Supercopa da Europa e Mundial de Clubes. Para o Bayern de Munique, basta apenas um passo para alcançar o "sexteto" e, por esse motivo, a equipe chega muito motivada para a disputa do título mundial.

O Gigante da Baviera chega ao Catar com status de favorito e, os próprios jogadores reafirmam esta ideia. Kingsley Coman, em entrevista coletiva, falou sobre o favoritismo e como lidar com ele.

"Sabemos que somos favoritos (para o Mundial de Clubes), mas estamos acostumados a ter o status de favoritos. Vivemos com isso todos os dias, para sermos sempre os melhores. Tornou-se um modo de vida. Fazemos isso e gostamos."

Joshua Kimmich também comentou sobre o espírito da equipe e sobre a chance de conquistar o sexteto: "Temos uma grande chance de fazer história. Estamos muito motivados quando se trata das semifinais e veremos o que vem a seguir."

O Bayern de Munique enfrentou dificuldades para embarcar rumo ao Catar. O voo do time da Baviera sofreu com atraso graças ao mau tempo e teve de ser postergado. Hansi Flick comentou sobre o episódio e garantiu que a equipe irá cumprir o cronograma planejado anteriormente.

“Certamente não é a melhor preparação. No final das contas, porém, chegamos bem e não vamos dar desculpas. Esta manhã fizemos o que estava planejado para ontem. À tarde temos o treino final e vamos preparar o time para o jogo de amanhã."

Os desfalques do Bayern de Munique!

Javi Martínez e Leon Goretzka testaram positivo para a Covid-19 e não viajaram com a equipe para o Catar. Ambos aguardam o resultado da contra prova para poder embarcar e jogar as demais partidas.

Alexander Nübel e Tanguy Nianzou estão em processo de recuperação de suas respectivas lesões e não estarão a disposição do técnico Hansi Flick.

Provável escalação do Bayern de Munique: Neuer; Boateng, Alaba; Pavard, Alphonso Davies; Musiala, Kimmich, Müller; Gnabry, Lewandowski, Coman.

Al Ahly busca classificação inédita!

Tido como um dos maiores clubes do Egito, os vermelhos, como são conhecidos, já disputaram o Mundial de Clubes em seis oportunidades. No entanto, em apenas duas delas conseguiu chegar às semifinais.

Em sua sétima participação na competição, o Al Ahly conseguiu chegar às semifinais ao bater o Al Duhail, nas quartas de final, por 1 a 0. O gol da partida foi marcado por El Shahat.

O técnico Pitso Mosimane destacou os feitos de sua equipe dentro do continente africano e no Mundial de Clubes até então.

"Como equipe, ganhamos a tríplice e estamos participando da Copa do Mundo de Clubes, vencemos a primeira partida e estamos nas semifinais. Nenhum clube da África conseguiu o que fizemos, então somos uma boa equipe."

Para as semifinais, os egípcios tem um duelo difícil pela frente e o goleiro Mohamed El Shenawy comentou sobre o duro confronto que tem pela frente.

"O nosso jogo contra o Bayern de Munique não será fácil, mas somos os campeões africanos. Os jogadores estão prontos para este jogo histórico e queremos mostrar um grande desempenho na partida, de uma forma que convenha ao Al Ahly valor de prestígio."

Provável escalação do Al Ahly: El Shenawy; Hany, Banoun, Ashraf e Maaloul; Fathi, Al Sulaya, El Shahat, Magdi Katsha e Mohamed; Bwalya.