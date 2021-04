Leipzig aposta na bola parada, vence Schalke e mantém perseguição ao Bayern

Enquanto o mata-mata da Champions League não começa, o RB Leipzig concentra suas forças na tentativa de quebrar a hegemonia do Bayern de Munique, oito vezes campeão da Bundesliga. Neste sábado (6), a equipe superou o Schalke 04 com o placar de 3 a 0.

“Esperávamos um jogo intenso, encontramos boas soluções, inclusive defensivamente, mantivemos o foco e merecemos a vitória. Se tivesse que apontar algo que poderíamos melhorar é que faltou eficiência nos primeiros 15 minutos do segundo tempo, tivemos chances de ampliar o placar e poderíamos ter aproveitado", analisou o capitão Sabitzer, autor do segundo gol do RB Leipzig.

O RB Leipzig dominou o jogo, finalizando 26 vezes, contra apenas três do Schalke. A pressão veio desde o início, mas o time abriu o placar apenas nos acréscimos do primeiro tempo, em cabeçada de Mukiele que desviou cobrança de escanteio de Nkunku.

"Estou muito feliz com o desempenho da equipe. No primeiro tempo, o Schalke dificultou, mas conseguimos o gol na bola parada antes do intervalo e na etapa final tivemos mais espaço. Fizemos um jogo muito forte e concentrado, merecemos a vitória", concordou o técnico Julian Nagelsmann.

Durante os noventa minutos o goleiro do RB Leipzig fez apenas uma defesa, em chute de fora da área de canhota de Mark Uth quando o jogo estava 0 a 0.

Com a vantagem, a equipe de Julian Nagelsmann se soltou ainda mais no segundo tempo e ampliou em chute de Sabitzer, que recebeu de Angeliño e acertou o canto esquerdo de Ralf Fährmann. O goleiro foi um dos destaques da partida porque evitou um placar mais elástico.

Na reta final da partida, o lateral Angeliño cobrou escanteio, Willi Orbán desviou de cabeça e acertou o ângulo.

"Não foi um jogo fácil. O primeiro tempo foi equilibrado e os pequenos detalhes fizeram a diferença no final. Situações de bola parada podem decidir jogos disputados como esse e é por isso que treinamos muito. O gol antes do intervalo nos deu confiança, mas sabíamos que precisávamos ampliar para não tomar um sufoco no final e deu tudo certo", concluiu Dani Olmo.

Classificação e próximos jogos

Antes de encarar o Liverpool pela Champions League, o RB Leipzig recebe o Augsburg na sexta (12) pela Bundesliga. Esta foi a 12ª vitória em 20 rodadas e o time atingiu 41 pontos, sete a menos do que o líder Bayern de Munique.

Já o Schalke 04 volta a campo no sábado (13) diante do Union Berlin. O lanterna do campeonato ganhou apenas uma vez até agora (4 a 0 contra o Hoffenheim) e soma oito pontos, nove a menos do que o Hertha Berlin, o primeiro time fora da zona de rebaixamento.