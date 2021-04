Com equipe modificada, Paris Saint-Germain vence Caen e avança na Coupe de France

O Paris Saint-Germain enfrentou o Caen pela Copa da França no Stade Michel-d’Ornano e levou a melhor ao vencer por 1 a 0. O gol do jogo foi marcado por Moise Kean e teve assistência de Neymar. Pela primeira vez o camisa 10 começou uma partida como capitão da equipe francesa. Pochettino optou por escalar um time misto visando o jogo contra o Barcelona na próxima semana pelas oitavas de final da Champions League. Mbappé, Marquinhos e Icardi começaram no banco.

O Caen começou o jogo melhor, tentando se impor e teve ótimas oportunidades no início do primeiro tempo com Traoré e Pi, mas Sergio Rico chamou a responsabilidade e defendeu. O PSG foi melhorando ao longo do primeiro tempo explorando a troca de passes para encontrar espaço na defesa fechada do Caen. Neymar fez um belíssimo primeiro tempo, participou das construções ofensivas do PSG, a primeira grande chance aconteceu aos 41 minutos, o camisa 10 dominou pelo lado direito e lançou para Draxler na área, mas o alemão cabeceou para fora.

Team Pios/PSG

Aos quatro minutos do segundo tempo, Moise Kean dominou no meio, tocou para Neymar e entrou na área para receber de volta. O brasileiro cruzou e o camisa 9 completou nas redes abrindo o placar. Ainda na etapa inicial do segundo tempo, Yago chegou firma na perna esquerda de Neymar, que tentou seguir em campo mas não conseguiu. Foi direto para o vestiário após sentir dores no adutor. Mbappé entrou no lugar do atacante. Draxler e Mbappé tiveram oportunidade de ampliar, mas os gols foram anulados. Aos 39, Zady perdeu chance incrível para empatar.

A vitória e a vaga para a próxima fase ficou com o Paris Saint-Germain. O time parisiense aguardará o sorteio para conhecer seu próximo rival. No sábado (13), enfrenta o Nice pela 25ª rodada da Ligue 1 e na terça-feira (16), visita o Barcelona no Camp Nou em duelo válido pelas oitavas de final da Uefa Champions League.