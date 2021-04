Neymar tem lesão diagnosticada na coxa e desfalca PSG nas oitavas da Champions League

Na última quarta-feira (10), o Paris Saint-Germain venceu o Caen pela Copa da França e se classificou na competição. Mas, perdeu um de seus principais jogadores. Após sofrer uma entrada dura de Yago, Neymar saiu de campo sentindo dores e mancando.

Nesta quinta-feira (11), após o camisa 10 realizar exames e ser avaliado pelo médico do clube, o PSG comunicou que Neymar sofreu uma lesão de segundo grau no músculo posterior da coxa esquerda e não estará disponível para o primeiro jogo contra o Barcelona, programado para a próxima terça-feira (16) e válido pelas oitavas de final da Uefa Champions League.

"Neymar sofreu uma lesão no músculo longo adutor esquerdo na noite de quarta-feira. Na análise do exame clínico e exames de imagem, espera-se uma indisponibilidade de aproximadamente quatro semanas, a depender da evolução", divulgou o clube parisiense.

Segundo o boletim médico divulgado pelo clube, o tempo de recuperação será de quatro semanas dependendo da evolução do jogador. Ou seja, o brasileiro também corre risco de ficar fora do jogo de volta, que ocorre no próximo dia 10 de março em Paris/FRA. O atacante manifestou em suas redes sociais mais uma lesão sofrida na temporada.