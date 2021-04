Líder, Lille decepciona e fica no zero em casa contra o Brest

O Lille perdeu dois pontos importantes na Ligue 1 (Campeonato Francês) 2020/2021. É bem verdade que a equipe segue na liderança do campeonato, mas a diferença para os demais postulantes ao título caiu. Tudo porque, em pleno Pierre-Mauroy, a equipe ficou no 0 a 0 contra o Lorient.

As estatísticas da partida deixam claro o motivo pelo qual o Lille não venceu a partida. A equipe, montada no 4-4-2 por Christophe Galtier, teve 69% de posse de bola e finalizou muito mais: catorze a três. No número de chutes certos, entretanto, melhor para a equipe de Oliver Dall'Oglio, que, armada num 4-4-1-1, acertou uma mísera tentativa ao gol - algo que os Dogues foram incapazes de fazer.

Sem eficiência

Em todo o primeiro tempo, a única chance de perigo foi criada pelo Brest. Romain Perraud recebeu no lado esquerdo e chutou cruzado, mas Mike Maignan, goleiro do Lille foi buscar.

O segundo tempo, entretanto, foi inteiro dos Dogues. Logo aos três minutos, Xeka chutou de primeira de fora da área; a redonda passou à direita de Sébastien Cibois, arqueiro dos Pirates. Aos 22, Reinildo Isnard Mandava serviu Jonathan David no comando do ataque e ele marcou, mas o tento foi invalidado por impedimento.

Com 30 minutos, Jonathan Bamba recebeu de José Fonte e caiu na área após contato com Brendan Chardonnet, mas o árbitro não marcou o pênalti para os Dogues. Já nos acréscimos, aos 48, Yusuf Yazici recebeu de Tiago Djaló e chutou no canto direito, mas errou por muito.

Próximos jogos

Na próxima rodada da Ligue 1 (Campeonato Francês) 2020/2021, o Lille visita o Lorient no próximo domingo (21), às 13h (Horário de Brasília) - dois dias depois do Brest receber o Lyon, às 17h. Antes disso, os Dogues jogam em casa contra o Ajax, na quinta-feira (18), às 17h, pela UEFA Europa League 2020/2021.