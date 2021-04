Com dois gols, Jonathan David garante vitória do Lille sobre Nantes

Logo de cara, o Lille mostrou que é mais time que o Nantes. No Stade de la Beaujoire, os visitantes até sofreram pressão, mas souberam controlar a partida e vencer por 2 a 0, em jogo válido pela 24ª rodada da Ligue 1 2020-21. Mais do que isso: souberam, também, retomar a vantagem, perdida momentaneamente pelo Lyon no começo da rodada.

Os números da peleja foram inteiros favoráveis ao LOSC - que jogou no 4-4-2 de Christophe Galtier. Com 57% da posse de bola, a equipe chutou quinze vezes a gol (sendo três certas), contra cinco finalizações ao todos dos Canaris (duas no alvo). O experiente Raymond Domenech mandou o Nantes a campo no 4-1-4-1.

Começo bom, pressão e vantagem dobrada

Assim pode ser resumida a atuação do Lille no domingo. Logo aos nove minutos, Jonathan David aproveitou rebote no lado esquerdo da área e chutou forte para vencer Alban Lafont. Aos 40, nova boa chance para os Dogues: Luiz Araújo serviu Zeki Celik na direita e ele finalizou perto da trave esquerda. Com três minutos da segunda etapa, Domagoj Bradaric serviu David na direita e ele novamente chutou com perigo, à direita. Lafont, aos 14, fez boa defesa após bela finalização do camisa nove dos visitantes.

O Nantes apareceu para a partida já no final do segundo tempo. Pedro Chirivella aproveitou bola viva na área e chutou em cima de Sven Botman. Um minuto depois, após boa assistência de Randal Kolo Muani, Sebastien Corchia recebeu na direita e chutou forte, mas na direção de Mike Maignan.

O castigo veio rápido, e para, basicamente, encerrar a peleja. Aos 38, Renato Sanches encontrou Jonathan David na área e, com faro de gol, ele encerrou a contagem a favor dos Dogues.

Próximos jogos

Na próxima rodada do Campeonato Francês, o Nantes viaja para enfrentar o Angers no próximo domingo (14), às 11h (horário de Brasília) - mesmo dia em que o Lille, às 13h, recebe o Brest. Antes disso, as duas equipes jogam pela Copa da França. Na quarta-feira (10), às 10h45, os Canaris enfrentar o Lens; mais tarde, às 15h, os Dogues visitam o Dijon.