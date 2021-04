Antes de jogo pela Champions, Bayern é derrotado e vê Frankfurt seguir no G-4

Na manhã deste sábado (20), o Bayern de Munique foi derrotado por 2 a 1 para o Eintracht Frankfurt, em duelo válido pela 22ª rodada da Bundesliga. Com um tempo para cada equipe, o Die Adler fez um ótimo primeiro tempo e abriu 2 a 0 com Daichi Kamada e Amin Younes. Os bávaros foram melhor no segundo tempo e contaram com o gol de Robert Lewandoski, mas mesmo assim não foi o suficiente e somou sua segunda derrota em 2021.

Frankfurt é melhor!

O Bayern de Munique não começou o jogo da forma que queria, e logo aos 12 minutos em uma desatenção, o japonês Daich Kamada inaugurou o placar para os donos da casa.

O time da casa seguia arrasador, e com 20 minutos já tinha cinco finalizações, contra apenas uma dos Bávaros.

Bayern seguia sofrendo com os seus próprios erros e viu o Frankfurt ampliar a vantagem aos 31 minutos, em uma assistência de Daich Kamada para o gol de Amin Younes.

Bayern melhora no segundo tempo

Na volta do intervalo, o Bayern de Munique começou tentando demonstrar uma reação. Aos oito minutos, o meio-campista Leroy Sané deixou três marcadores para trás e deixou o arilheiro e melhor do mundo, Robert Lewandoski em ótimas condições para marcar o seu.

A partir daí só deu Bayern de Munique. O time tinha as melhores chances, mas não conseguiu traduzir em gols. E terminou o segundo tempo tendo 68% de posse de bola e 14 finalizações, mas derrotado por 2 a 1.

E agora?

Mesmo com a derrota, os Bávaros seguem na liderança da Bundesliga, com 49 pontos. Cinco a mais do que o RB Leipzig, que é o segundo colocado. Já o Frankfurt, invicto em 2021, está em quarto com 42.

Na próxima rodada da Bundesliga, o Bayern de Munique recebe o Colônia, no sábado (27), às 11h30. Já o Frankfurt visita o Werder Bremen, na sexta-feira (26), às 16h30.

Antes os Bávaros enfrentam a Lazio, na terça-feira (23), às 17h, pelo jogo de ida das oitavas de final da UEFA Champions League.