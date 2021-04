Wolfsburg e Mönchengladbach empatam em confronto direto pelo G-4

A briga pela vaga direta na Champions League está cada vez mais quente na Bundesliga! Na manhã deste domingo (14), o Wolfsburg recebeu o Borussia Mönchengladbach em jogo válido pela 21ª rodada da Bundesliga. Os dois times chegaram ao jogo precisando dos três pontos: enquanto os alviverdes queriam permanecer no G-4 do Campeonato Alemão, o Gladbach precisava da vitória para chegar perto das vagas para competições europeias, principalmente após a derrota na semana passada contra o Colônia.

Os dois times foram bem ofensivos, principalmente durante o primeiro tempo. Do lado dos donos da casa, foram sete chutes enquanto os visitantes finalizaram oito vezes. Porém, o problema foi acertá-los no alvo. Enquanto o time de Olivier Glasner acertou dois dos sete chutes, o time de Marco Rose acertou um dos oito no gol de Casteels.

O segundo tempo trouxe um Wolfsburg ainda melhor, mais dominante, mas o time não conseguiu abrir o placar. Dos 10 chutes, quatro foram no gol. Enquanto isso, os potros acertaram dois dos três chutes no gol.

Apesar de não sair do 0 do placar, a parte defensiva foi o grande destaque da partida. Além dos goleiros que defenderam nove chutes no total, os volantes do Wolfsburg trabalharam bem em conjunto com a zaga e os laterais. Enquanto isso, a dupla de zaga do Gladbach ajudou Sommer a ter mais um clean sheet na temporada.

Classificação e próximos jogos

O empate não muda muita coisa no G-4 da Bundesliga. O Wolfsburg permanece na quarta colocação, com 39 pontos. Já o Gladbach chegou aos 33 pontos, alcançando a sétima colocação.

A próxima rodada do Campeonato Alemão começa no próximo final de semana. Abrindo a rodada na sexta-feira (19), o Wolfsburg visita o Arminia Bielefeld às 16h30. Já no sábado (21), às 11h30, o Gladbach enfrenta o Mainz no Borussia-Park.