Borussia Dortmund empata com Hoffenheim e se afasta do G-4 da Bundesliga

E o Borussia Dortmund não conseguiu recuperar sua posição no G-4! Na manhã deste sábado (13), o time de Edin Terzić recebeu o Hoffenheim em jogo válido pela 21ª rodada da Bundesliga. Enquanto os aurinegros precisavam da vitória para voltar ao G-4, o time de o time de Sebastian Hoeneß precisava da vitória para subir na tabela.

O Borussia não conseguiu dominar o jogo e deixou os visitantes tentarem os três pontos. Mesmo assim, o jogo acabou com um ponto para cada, empatado em 2 a 2. Os gols foram marcados Sancho e Haaland do lado dos donos da casa e por Dabbur e Bebou pelos visitantes.

Borussia não sai do empate contra o Hoffenheim e se afasta do G-4

Após a derrota para o Freiburg na última rodada, o Borussia Dortmund precisava de uma vitória para recuperar as posições perdidas para Frankfurt e Bayer Leverkusen. Assim como o time de Dortmund, o Hoffenheim vive uma temporada boa e perdeu para o Frankfurt em casa na rodada passada.

O Dortmund quis mostrar quem mandava e desmandava no Signal Iduna Park logo no início da partida: aos 24', Jadon Sancho abriu o placar após a assistência de Raphaël Guerreiro. Porém não muito tempo depois, aos 31', os visitantes conseguiram o empate com Dabbur.

Os números do primeiro tempo mostram que o jogo foi equilibrado nos primeiros 45 minutos. O Dortmund, que tinha 53% de posse de bola, finalizou quatro vezes e acertou duas no gol de Baumann. Já o Hoffenheim chutou cinco vezes, mas também acertou duas no gol de Hitz.

No segundo tempo, o Hoffenheim conseguiu surpreender os donos da casa com o gol de Bebou aos 51'. Apesar de Haalanda balançar as redes aos 58', o gol foi anulado. O norueguês só conseguiu empatar o jogo 30 minutos depois, aos 81'.

Os números do segundo tempo mostram que o Hoffenheim foi bem melhor e o Dortmund achou o gol na única grande chance que teve. Os donos da casa terminaram a segunda etapa com três finalizações, porém somente uma delas foi no alvo - justamente o gol de Haaland. Do outro lado, foi justamente o contrário: foram oito finalizações e quatro delas no gol de Hitz.

O jogo de quatro gols foi marcado pelo equilíbrio e a queda de rendimento dos donos da casa no segundo tempo. A grande sorte do Dortmund foi que Hitz conseguiu fazer algumas defensas importantes durante o jogo.

Classificação e próximos jogos

Como empate, a tabela não muda. O Dortmund permanece na sexta posição e fica três ponto de distância do Bayer Leverkusen, que também empatou na rodada. Já o Hoffenheim permanece na 12ª posição, com 23 pontos.

Na próxima rodada da Bundesliga, o Borussia visita o Schalke 04 no próximo sábado (20). Já no domingo (14), o Hoffenheim recebe o Werder Bremen na PreZero Arena. Porém, antes disso, os dois tem jogos no meio de semana.

Na quarta-feira (17), o Borussia faz o primeiro jogo das oitavas de final da UEFA Champions League contra o Sevilla na Espanha. Também fora de casa, na quinta-feira (18), o Hoffenheim visita o Molde pela Europa League.